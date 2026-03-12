https://sputnik-georgia.ru/20260312/vstrecha-predstaviteley-rossii-i-ssha-proshla-vo-floride-297554376.html

Встреча представителей России и США прошла во Флориде

Встреча представителей России и США прошла во Флориде

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Российская и американская делегации провели переговоры в Майами, об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.В состав американской вошли Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.По словам Уиткоффа, делегации обсудили различные темы, а также договорились оставаться на связи.Дмитриев со своей стороны назвал встречу продуктивной и высказал благодарность американским переговорщикам.Ранее представители России и США уже встречались во Флориде. Тогда помимо украинского урегулирования стороны также обсудили российско-американское экономическое сотрудничество.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

