Жителей эвакуируют из-за землетрясения на Западе Грузии

2026-03-12T10:22+0400

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В селе Курсеби муниципалитета Ткибули объявлена эвакуация населения из-за схода оползня, сообщает Служба по управлению ЧС МВД Грузии. По данным ведомства, на месте мобилизованы различные подразделения МВД, тяжелая техника, а также три группы геологов. Информации о пострадавших на данном этапе нет. В связи с оползнем запрещено движение на 6-м километре трассы Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури. Объезд данного участка возможен через деревню Магаро. Службы продолжают работу на месте.

