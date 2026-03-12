https://sputnik-georgia.ru/20260312/zhiteley-evakuiruyut-iz-za-zemletryaseniya-na-zapade-gruzii-297546216.html
Жителей эвакуируют из-за землетрясения на Западе Грузии
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В селе Курсеби муниципалитета Ткибули объявлена эвакуация населения из-за схода оползня, сообщает Служба по управлению ЧС МВД Грузии. По данным ведомства, на месте мобилизованы различные подразделения МВД, тяжелая техника, а также три группы геологов. Информации о пострадавших на данном этапе нет. В связи с оползнем запрещено движение на 6-м километре трассы Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури. Объезд данного участка возможен через деревню Магаро. Службы продолжают работу на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
