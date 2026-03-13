https://sputnik-georgia.ru/20260313/eksport-funduka-iz-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-297558709.html

Экспорт фундука из Грузии продолжает расти – новые данные

В феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемого фундука увеличился на 407,4 тонны

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Грузия экспортировала 1,7 тысячи тонн фундука на сумму 19,3 миллиона долларов в феврале 2026 года, сообщил Минсельхоз Грузии. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которого экспортируется в страны Евросоюза. По информации ведомства, в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемого фундука увеличился на 407,4 тонны, а полученный доход – в 2,2 раза, на 10,4 миллиона долларов. Основным экспортным рынком являются страны ЕС, куда в период с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года было экспортировано 9,9 тысячи тонн фундука из Грузии. Кроме того, грузинский фундук активно экспортируется в Сирию (944 тонны), Армению (511 тонн) и Россию (473 тонны). Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили до 17 февраля включительно. Грузинские фермеры смогли воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари. Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Тем не менее в 2022 году фермеры не получили должный доход. Причина – в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

