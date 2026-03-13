https://sputnik-georgia.ru/20260313/investitsii-v-gruziyu-vyrosli--novaya-statistika-297558888.html

Инвестиции в Грузию выросли – новая статистика

Причиной роста называется увеличение показателей акционерного капитала и реинвестирования 13.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2025 году, по предварительной оценке, вырос на 7,6% по сравнению с 2024 годом и составил 1 688,7 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Причиной роста называется увеличение показателей акционерного капитала и реинвестирования. Согласно статистике, в 2025 году акционерный капитал составил 601,8 миллиона долларов, на 15,3% больше по сравнению с 2024 годом. Доля в инвестициях – 35,6%. Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, то они составили 310,9 миллиона долларов. Кроме того, в этот период реинвестиции увеличились на 3,8% и составили 1 397,8 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 82,77%. Инвестиции также поступили из США, Азербайджана, Нидерландов, Испании, России, Израиля, Германии и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2025 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость и транспорт. Инвестиции также вкладывали в сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, энергетики, строительства, водоснабжения и управления доходами, торговли, искусства, отдыха и развлечений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

