Какой будет погода в Грузии на выходные – прогноз

Какой будет погода в Грузии на выходные – прогноз

Sputnik Грузия

В Тбилиси погода будет преимущественно дождливой, температура воздуха в дневные часы составит +8...+10 градусов 13.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-13T22:15+0400

2026-03-13T22:15+0400

2026-03-13T22:15+0400

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют осадки на фоне потепления на большей части территории Грузии на выходных, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси погода будет преимущественно дождливой, температура воздуха в дневные часы составит +8...+10 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) будет ясно вплоть до 16 марта. Температура воздуха днем в выходные составит +15...+17 градусов, а в понедельник опустится до +9...+11 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также до 16 марта будет ветрено и ясно, а вот в понедельник ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов, а 16 марта столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ясно будет 14 марта, а уже с воскресенья пойдут дожди. Температура воздуха днем составит +13...+15 градусов, а 16 марта – +6...+8 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также после ясной погоды в субботу, 15 и 16 марта ожидается снег. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов, а в понедельник опустится до +4...+6 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидаются дожди. Дневная температура воздуха составит +9...+11 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) также местами будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами возможны осадки. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит +2...+4 градуса.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии