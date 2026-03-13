https://sputnik-georgia.ru/20260313/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-marta-2026-297557983.html

Какой сегодня церковный праздник: 13 марта 2026

По православному церковному календарю 13 марта отмечают день памяти Святых Иоанна, Феоктириста и других 13.03.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Иоанн КассианПо церковному календарю 13 марта поминают преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, иеромонаха, выдающегося богослова, автора книг о монашеской жизни.По месту рождения и языку, на котором преподобный писал, он принадлежал Западу, но своей духовной родиной считал православный Восток.Иоанн принял постриг в Палестине в 20 лет. Затем провел несколько лет в Египте, где общался с известными отцами-пустынниками. Примерно в 400 году Иоанн отправился в Константинополь, где архиепископ Иоанн Златоуст рукоположил его в диаконы.Когда Златоуста за обличение императрицы отправили в изгнание в 404 году, Кассиан поехал в Рим просить для него поддержки у папы Иннокентия и остался в Риме.Преподобный Иоанн через 13 лет основал в Галлии два общежительных монастыря – мужской и женский, по образцу восточно-христианских обителей. А в 417-419 годах по просьбе местных епископов он написал книги "Собеседования" и "Установления киновитов", посвященные теории и практике монашеской жизни.В 431-м Иоанн Кассиан написал свое последнее сочинение против Нестория, который учил, что Христос родился человеком, а природу божественную принял позже. В сочинении он собрал суждения многих восточных и западных учителей против ереси. Святой Иоанн Римлянин скончался мирно в 435 году.Иоанн ДамасскийПо церковному календарю 13 марта поминают преподобного Иоанна Дамасского, жившего в V веке.Родился будущий святой в Палестине. Крестился Иоанн в 18 лет и вскоре принял иноческий постриг. За свою праведную жизнь преподобного рукоположили в епископа города Дамаска. Однако, любя жизнь уединенную, святой Иоанн оставил епископскую кафедру и тайно ушел в Александрию, назвавшись Варсонофием.Затем, удалившись в Нитрийскую пустыню, преподобный пришел в монастырь и попросил игумена принять его в обитель, чтобы служить старцам. Это послушание он добросовестно исполнял днем, а ночь проводил в молитве.Когда через некоторое время преподобного Иоанна увидел Феодор Нитрийский, знавший о том, что он епископ, святой вновь скрылся и ушел в Египет, где подвизался до конца своей жизни.Игумен ПеликитскийПо церковному календарю 13 марта поминают мученика Феоктириста (Феостирикта), игумена Пеликитского, пострадавшего за иконопочитание при императоре Константине Копрониме (741-775).Вместе со святым Феоктиристом пыткам подвергли Стефана Нового и других благочестивых монахов. Мученика Феоктириста обожгли кипящей смолой.Святой мученик известен как духовный писатель и автор канона Божьей Матери "Многими содержим напастьми".ИмениныПо церковному календарю 13 марта именины отмечают Александра, Анна, Надежда, Александр, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Петр и Сильвестр.Материал подготовлен на основе открытых источников.

