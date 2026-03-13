Крупная партия наркотиков: в Грузии задержаны граждане Азербайджана и Турции

По данным следствия, у обвиняемых изъяли особо крупное количество различных видов наркотических и психотропных веществ, подготовленных для сбыта

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Сотрудники Центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали двух иностранных граждан по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.По данным ведомства, задержаны 47-летний гражданин Азербайджана и 49-летний гражданин Турции. Аресты были произведены в разное время в черноморском курортном городе Батуми.В ходе обысков личных вещей обвиняемых, их автомобилей и временных жилых квартир правоохранители изъяли особо крупное количество различных видов наркотических и психотропных веществ, подготовленных для сбыта.Кроме того, в ходе следственных действий полиция обнаружила и изъяла материалы, предназначенные для расфасовки наркотических средств.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Практически ежедневно Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств.В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказание за их продажу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

