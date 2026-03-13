https://sputnik-georgia.ru/20260313/kurs-lari-dollar-297558585.html

Курс лари на пятницу — 2,7321 GEL/$

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 марта в размере 2,7321 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0021 лари по отношению к доллару.

