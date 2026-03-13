Незаконную добычу базальта выявили на востоке Грузии

2026-03-13T18:54+0400

происшествия

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Факт незаконной добычи базальта выявили сотрудники департамента по надзору за окружающей средой Минсельхоза Грузии в Марнеульском районе (регион Квемо Картли), сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о 335 кубометрах базальта, добытых в селе Кизил-Аджло. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 2 тысячи лари. Поскольку факт содержит признаки уголовного преступления, материалы были направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего расследования. Предотвращение, выявление и пресечение незаконного использования природных ресурсов является одной из приоритетных задач департамента по надзору за окружающей средой. Для эффективного контроля бригады департамента круглосуточно патрулируют территорию страны и оперативно реагируют на сообщения, поступающие на горячую линию (153) Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. В результате только в регионе Квемо Картли сотрудники регионального управления в 2025 году выявили около 100 случаев незаконной добычи полезных ископаемых и нарушений условий лицензии на использование минеральных ресурсов. Контроль за соблюдением условий лицензий департамент осуществляет с июня 2025 года, говорится в распространенном сообщении.

