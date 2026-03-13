Отчет "Московского механизма" ОБСЕ и реакция МИД Грузии – главное
13.03.2026
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Правительство Грузии выражает глубокую обеспокоенность в связи с отчетом миссии ОБСЕ, созданной в рамках "Московского механизма", заявил постпред Грузии в ОБСЕ Александр Майсурадзе.
В докладе Патриции Гжебик говорится о "резком демократическом откате" в стране и указывается на "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов".
"Несмотря на то, что Грузия по-прежнему твердо поддерживает принципы ОБСЕ и обязательства, взятые в рамках человеческого измерения, отчет содержит серьезные фактические неточности, выборочные интерпретации и политически предвзятые выводы, что ставит под сомнение его достоверность и объективность", – отметил Майсурадзе.
По его словам, Грузия изначально выразила серьезные сомнения относительно возможности выборочного и политически мотивированного применения "Московского механизма", задействованного 23 государствами-участниками ОБСЕ, однако, в полной мере и прозрачно сотрудничала с миссией по установлению фактов.
"Несмотря на это сотрудничество, отчет не отражает сложность политического и правового контекста Грузии, не учитывает важные разъяснения компетентных государственных органов, выборочно акцентирует внимание на отдельных делах и представляет их как "политически мотивированные", игнорирует правовые гарантии, текущие судебные процессы и международно признанные стандарты справедливого судебного разбирательства", – заявил Майсурадзе.
По его мнению, описание законодательства, избирательных процедур и следственных действий, связанных с протестными акциями, содержит фактические неточности и вводящие в заблуждение интерпретации.
"Кроме того, отчет содержит рекомендации, выходящие за рамки мандата "Московского механизма", в том числе призывы к другим международным организациям и государствам действовать против Грузии, что также выходит за рамки полномочий миссии", – отметил Майсурадзе.
По мнению властей Грузии, выборочное представление информации в отчете и время его публикации указывают на тенденцию политизации выводов.
"Правительство Грузии категорически отвергает выводы и рекомендации, содержащиеся в отчете, и обращается к ОБСЕ и ее государствам-участникам с просьбой должным образом учесть правовые аргументы, достижения и подробные разъяснения, озвученные в обширном ответе правительства Грузии", – заявил Майсурадзе.
По его словам, в ответе есть разъяснения и позиции властей Грузии по предположениям миссии по установлению фактов, а также разъясняются фактические неточности.
Постпред Грузии в ОБСЕ отметил, что страна всегда сотрудничала и проявляла уважение к ОБСЕ и ее независимым институтам и механизмам, но все чаще наблюдает попытки использовать международные организации и институты в злонамеренных целях, что подрывает их надежность и доверие общества к институциональному нейтралитету.
Правительство Грузии призывало ОБСЕ и ее государства-участники должным образом учесть правовые аргументы, представленные властями Грузии, и отвергнуть и не разделять спорные выводы и политически мотивированные рекомендации, представленные миссией по установлению фактов с нарушением мандата.
"Отказ от такого ошибочного и предвзятого отчета является необходимым шагом для защиты доверия к международным процессам. Обеспечение независимости, сбалансированности и действия в рамках мандата экспертных механизмов отвечает интересам всех государств-участников и самой организации", – заявил Майсурадзе.
В итоге, 32 из 57 стран — членов ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ. Также 32 государства не присоединились к заявлению, опубликованному накануне.
Что же написано в отчете
Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии.
"Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений и свободы собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете.
По мнению докладчиков, эти свободы были неоправданно ограничены путем ограничительного применения административных мер, таких как высокие штрафы и административное задержание, а также путем возбуждения уголовных дел против критиков правительства.
"Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе.
По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападения на критикующих власти и яростной, стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством.
Рекомендации для властей Грузии от ОБСЕ
ОБСЕ на фоне доклада рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ.
Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде и отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также отозвать обвинения в адрес оппозиционных политиков в саботаже и помощи иностранным силам.
Также правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и о грантах, а также нормы для телекомпаний, либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.
Также властям рекомендовано отменить нормы закона "О семейных ценностях" в вопросе приравнивания однополых отношений и трансгендерной идентичности к инцесту, запрета "популяризации" этих понятий, в том числе посредством собраний, запрета гендерно-аффирмативной помощи и изменения гендерных маркеров в документах, удостоверяющих личность, и актах гражданского состояния.
Также ОБСЕ рекомендует отменить или пересмотреть ряд ужесточенных норм в отношении нарушений на акциях, чтобы обеспечить надлежащий баланс между этим правом и соображениями общественного порядка.
Властям также рекомендовано обеспечить соразмерное применение силы в отношении тех протестующих, которые проявляют насильственное поведение, и провести беспристрастные расследования утверждений о пытках и жестоком обращении.
Также ОБСЕ рекомендует освободить всех заключенных, содержащихся по политическим мотивам, в частности, членов оппозиции, журналистов и других участников публичных дебатов, задержанных за осуществление их свободы выражения мнений.
Властям рекомендовано обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, обеспечить прозрачность судебных заседаний и информированность всех сторон о деталях дела.
Также власти Грузии призывают выполнять рекомендации Венецианской комиссии, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и признать компетенцию Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов в соответствии с Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года и ратифицировать остальные поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда, а также ратифицировать Международную конвенцию 2006 года о защите всех лиц от насильственных исчезновений.
А между тем
А пока Грузия оспаривала отчет на заседании ОБСЕ, 24 страны-члена ОБСЕ опубликовали совместное заявление, в котором призывали Грузию в полной мере выполнить рекомендации "Московского механизма" ОБСЕ.
"Отчет дает подробную и достоверную оценку событий, произошедших в Грузии с весны 2024 года, и предлагает четкие рекомендации властям Грузии, государствам-участникам и широкому международному сообществу", – отмечают страны.
Страны призывают власти Грузии продолжить взаимодействие с ОБСЕ и рассматривать выводы докладчика как основу для конструктивного диалога и реформ.
"Мы призываем Грузию справиться с демократическим регрессом и в полной мере выполнить рекомендации "Московского механизма", – отмечают страны.
Механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Международные эксперты посетили страну с 11 по 24 февраля, активировала Великобритания совместно с 23 другими странами в конце января 2026 года.
Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта.
В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция.
