Правительства Грузии и Южной Кореи подписали соглашение по климату

Целью соглашения является углубление сотрудничества по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и перехода к низкоуглеродной... 13.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-13T20:03+0400

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Рамочное соглашение о сотрудничестве в области изменения климата между правительством Грузии и правительством Кореи подписали замглавы Минприроды страны Нино Тандилашвили и посол Кореи в Грузии Хён Ду Ким. "Подписание рамочного соглашения о сотрудничестве в области изменения климата является важным шагом в углублении связей между двумя странами в экологическом направлении", – говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды Грузии. По мнению Тандилашвили, соглашение переведет сотрудничество между странами на практический этап и будет способствовать реализации совместных проектов и инициатив в направлении сокращения выбросов парниковых газов и укрепления возможностей адаптации к изменению климата. В свою очередь посол Кореи в Грузии отметил, что Грузия является первой страной в Кавказском регионе, с которой Республика Корея заключает соглашение, что создает новые возможности для сотрудничества между двумя странами в области изменения климата. Сокращение выбросов В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов в окружающую среду в июле 2023 года. Первая долгосрочная стратегия по снижению уровня выбросов направлена на превращение Грузии в углеродно-нейтральную страну к 2050 году. Документ стратегии низкоэмиссионного развития служит выявлению возможностей сокращения выбросов парниковых газов и описывает приоритетные шаги, которые необходимо предпринять в различных секторах экономики (энергетика, строительство, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, управление отходами, землепользование и управление лесом). Стратегия была разработана Минсельхозом при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в тесном сотрудничестве с различными государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами. Она полностью соответствует Парижскому соглашению и адаптирована к реалиям Грузии.

