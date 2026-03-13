Правительственный городок в Тбилиси – условия тендера будут пересмотрены
© photo: Sputnik / Stringer
Власти Грузии, исходя из вопросов компаний, приняли решение пересмотреть условия технического задания
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Фонд муниципального развития Мининфраструктуры Грузии приостановил тендер на подготовку генерального плана и эскизных проектов правительственного городка на склоне горы Махата в Тбилиси.
О планах властей перенести правительственные здания (парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств) на территорию недалеко от Тбилисского водохранилища, стало известно в декабре.
В январе Фонд муниципального развития объявил тендер стоимостью около 4,5 миллиона лари на подготовку генерального плана и дизайна.
По решению Фонда, тендер, в котором собирались принять участие 6 компаний, был остановлен. Власти Грузии, исходя из вопросов компаний, приняли решение пересмотреть условия технического задания.
Согласно первоначальным условиям тендера, генеральный план должен был включать перераспределение территории, безопасное и рациональное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, полноценную интеграцию с существующей городской сетью, а также вопросы ландшафтного планирования и благоустройства.
Предпроектные исследования включали в себя полноценное изучение территории, оценку технического состояния существующих зданий и сооружений, топогеодезические и геологические исследования, а также анализ инженерных коммуникаций.
Что будет в правительственном городке
Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий.
В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на указанной территории планируется разместить следующие здания:
парламент Грузии – площадью не менее 31 350 квадратных метров;
администрация правительства – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
зал для мероприятий – площадью не менее 10 000 квадратных метров;
министерство иностранных дел – площадью не менее 7 500 квадратных метров;
министерство инфраструктуры – площадью не менее 20 700 квадратных метров;
министерство регионального развития – площадью не менее 3 200 квадратных метров;
министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – площадью не менее 51 900 квадратных метров;
министерство экономики и устойчивого развития – площадью не менее 23 800 квадратных метров;
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства – площадью не менее 47 400 квадратных метров;
министерство образования, науки и молодежи – площадью не менее 7 600 квадратных метров;
министерство культуры – площадью не менее 3 600 квадратных метров;
мэрия Тбилиси – площадью не менее 59 900 квадратных метров;
специальная служба государственной охраны Грузии – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия – площадью не менее 1 800 квадратных метров.