Правительственный городок в Тбилиси – условия тендера будут пересмотрены

Власти Грузии, исходя из вопросов компаний, приняли решение пересмотреть условия технического задания

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Фонд муниципального развития Мининфраструктуры Грузии приостановил тендер на подготовку генерального плана и эскизных проектов правительственного городка на склоне горы Махата в Тбилиси. О планах властей перенести правительственные здания (парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств) на территорию недалеко от Тбилисского водохранилища, стало известно в декабре. В январе Фонд муниципального развития объявил тендер стоимостью около 4,5 миллиона лари на подготовку генерального плана и дизайна. По решению Фонда, тендер, в котором собирались принять участие 6 компаний, был остановлен. Власти Грузии, исходя из вопросов компаний, приняли решение пересмотреть условия технического задания. Предпроектные исследования включали в себя полноценное изучение территории, оценку технического состояния существующих зданий и сооружений, топогеодезические и геологические исследования, а также анализ инженерных коммуникаций. Что будет в правительственном городке Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий. В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на указанной территории планируется разместить следующие здания:

