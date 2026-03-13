https://sputnik-georgia.ru/20260313/pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-180-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-rf-297566144.html
ПВО за ночь уничтожила почти 180 украинских дронов над регионами РФ
Украинские вооруженные силы предпринимают регулярные попытки атак беспилотников по территориям российских регионов 13.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в ночь на 13 марта, сообщает Минобороны РФ в своем канале в МАХ.В период с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.Налет украинских дронов стал одним из самых массированных за последние дни, ранее российские силы сообщали о попытках ночных атак порядка 90-100 украинских дронов, которые также поражались системами ПВО.Наиболее интенсивный налет беспилотников ВСУ пришелся на южные регионы России. Больше всего беспилотников — 80 — сбито над территорией Республики Крым. Второе место по числу уничтоженных целей заняла Адыгея — 29 БПЛА. Над Краснодарским краем средства ПВО ликвидировали 25 дронов, еще 18 — над акваторией Азовского моря.Ростовская область отразила атаку семи беспилотников, Курская — пяти. Над Ставропольем сбиты три дрона, по два — над Брянской областью и акваторией Черного моря.Еще по одному беспилотнику уничтожено над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан, сообщили в российском Минобороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
