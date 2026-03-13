Грузия
ПВО за ночь уничтожила почти 180 украинских дронов над регионами РФ
ПВО за ночь уничтожила почти 180 украинских дронов над регионами РФ
Украинские вооруженные силы предпринимают регулярные попытки атак беспилотников по территориям российских регионов
2026-03-13T11:28+0400
2026-03-13T17:35+0400
россия
в мире
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в ночь на 13 марта, сообщает Минобороны РФ в своем канале в МАХ.В период с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.Налет украинских дронов стал одним из самых массированных за последние дни, ранее российские силы сообщали о попытках ночных атак порядка 90-100 украинских дронов, которые также поражались системами ПВО.Наиболее интенсивный налет беспилотников ВСУ пришелся на южные регионы России. Больше всего беспилотников — 80 — сбито над территорией Республики Крым. Второе место по числу уничтоженных целей заняла Адыгея — 29 БПЛА. Над Краснодарским краем средства ПВО ликвидировали 25 дронов, еще 18 — над акваторией Азовского моря.Ростовская область отразила атаку семи беспилотников, Курская — пяти. Над Ставропольем сбиты три дрона, по два — над Брянской областью и акваторией Черного моря.Еще по одному беспилотнику уничтожено над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан, сообщили в российском Минобороны.
россия, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
11:28 13.03.2026 (обновлено: 17:35 13.03.2026)
© photo: Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в зоне СВО
Украинские вооруженные силы предпринимают регулярные попытки атак беспилотников по территориям российских регионов
ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в ночь на 13 марта, сообщает Минобороны РФ в своем канале в МАХ.
В период с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.
Налет украинских дронов стал одним из самых массированных за последние дни, ранее российские силы сообщали о попытках ночных атак порядка 90-100 украинских дронов, которые также поражались системами ПВО.
Наиболее интенсивный налет беспилотников ВСУ пришелся на южные регионы России. Больше всего беспилотников — 80 — сбито над территорией Республики Крым. Второе место по числу уничтоженных целей заняла Адыгея — 29 БПЛА. Над Краснодарским краем средства ПВО ликвидировали 25 дронов, еще 18 — над акваторией Азовского моря.
Ростовская область отразила атаку семи беспилотников, Курская — пяти. Над Ставропольем сбиты три дрона, по два — над Брянской областью и акваторией Черного моря.
Еще по одному беспилотнику уничтожено над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан, сообщили в российском Минобороны.
0