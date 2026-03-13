https://sputnik-georgia.ru/20260313/snova-promakhnulis--v-partii-vlasti-gruzii-otsenili-rezolyutsiyu-evroparlamenta-297559654.html

Снова промахнулись – в партии власти Грузии оценили резолюцию Европарламента

Снова промахнулись – в партии власти Грузии оценили резолюцию Европарламента

Sputnik Грузия

В резолюции европарламентарии заявили о наличии в стране политических заключенных и указали, что это противоречит обязательствам Грузии по соглашению об... 13.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-13T10:50+0400

2026-03-13T10:50+0400

2026-03-13T10:50+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

брюссель

элене хоштария

михаил саакашвили

европарламент

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284791935_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_79b0eb3d807a56e4570314762eb9400d.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Промахом и потерей связи с реальностью назвали в правящей партии очередную резолюцию Европарламента о Грузии.В документе Европарламент обвиняет власти Грузии в преследовании оппонентов и требует освободить политиков, задержанных по уголовным делам, которых считает политическими заключенными."Если я не ошибаюсь, это уже седьмая резолюция, которую принимает Европарламент. Семь раз стреляли в суверенитет нашей страны — и все семь раз промахнулись. Люди должны понять, что эти высокопарные заявления не действуют", — заявил представитель парламентского большинства Арчил Гордуладзе.По его словам, европарламентарии окончательно потеряли связь с реальностью.По его словам, Брюссель уже дошёл до того, что начал бороться с одним из главных принципов — принципом свободы слова и выражения."К сожалению, у нас есть данность: Брюссель напрямую зависит от внешнего управления и вообще не свободен в своих решениях. При этом они пытаются, продвигая интересы глобальных сил, нападать на страны, которые с ними не согласны и для которых в первую очередь важны государственные интересы", — заявил Гордуладзе.Что говорится в резолюцииВ документе депутаты Европарламента осуждают систематическое преследование, которое, по их утверждению, осуществляется в Грузии партией "Грузинская мечта" против политических оппонентов и журналистов.Депутаты также требуют независимого и прозрачного расследования других злоупотреблений в сфере национальной безопасности, ссылаясь на сообщения об использовании химических веществ против протестующих.Кроме того, европарламентарии призывают ЕС ввести адресные санкции и общеевропейский визовый запрет в отношении представителей власти и их сторонников.По их мнению, существование политических заключённых несовместимо с обязательствами Грузии по Соглашению об ассоциации между ЕС и Грузией.Среди политических заключённых в резолюции названы член "Коалиции за перемены" Элене Хоштария, журналистка Мзия Амаглобели и третий президент Грузии Михаил Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, элене хоштария, михаил саакашвили, европарламент