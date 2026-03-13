https://sputnik-georgia.ru/20260313/stantsiya-metro-varketili-v-tbilisi-vozvraschaetsya-k-obychnomu-rezhimu-raboty-297535365.html

Станция метро "Варкетили" в Тбилиси возвращается к обычному режиму работы

Станция метро "Варкетили" в Тбилиси возвращается к обычному режиму работы

Sputnik Грузия

Станция "Варкетили" является конечной на первой линии метрополитена – Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году 13.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-13T16:56+0400

2026-03-13T16:56+0400

2026-03-13T16:56+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/13/282417552_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9b2bd17eb534fa495714a6f9c688ceaa.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Станция "Варкетили" Тбилисского метрополитена возвращается к нормальному графику работы после завершения основных работ по ремонту, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Станция "Варкетили" с 26 августа 2025 года перешла на сокращенный режим работы и обслуживала пассажиров с 07:00 до 23:00 из-за необходимости проведения ремонтных работ. Пассажиры после 23:00 добирались до своего района на специальном автобусе. По данным мэрии Тбилиси, с 16 марта 2026 года станция будет работать в обычном режиме (с 06:00 до 00:00) и будет отменен специальный автобус. На станции уже завершены работы по облицовке перрона и эскалаторного тоннеля. В настоящее время готовится проект реабилитации поврежденных конструкций верхнего вестибюля, после чего непосредственно начнутся реабилитационные/укрепительные работы, которые завершатся летом 2026 года."Завершение реабилитационных работ запланировано на лето текущего года", – отмечается в распространенной информации. Ремонт станции "Варкетили" стал необходим после того, как в январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. После этого мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном случае желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамисони" пришлось расторгнуть. Последние работы по ремонту осуществляла компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC). Станция "Варкетили" является конечной на первой линии метрополитена – Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси