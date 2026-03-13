Тема Украины для ЕС стала шансом оправдаться за милитаризацию и убытки – МИД РФ
Многие европейские политики сейчас боятся "отыграть назад" в поддержке Украины, опасаясь за собственную карьеру, считает российский дипломат 13.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-13T20:00+0400
ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Украинская тема превратилась для Евросоюза в удобный инструмент, позволяющий замаскировать внутренние экономические проблемы и оправдать рекордные траты на оборону. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, поддержка Киева стала для Брюсселя едва ли не единственным способом объяснить собственным гражданам, почему европейские ресурсы уходят на милитаризацию, а не на социальные нужды.
"Это единственная возможность оправдать перед внутренней аудиторией беспрецедентные политические и финансовые инвестиции в форсированную милитаризацию Европы в ущерб благосостоянию рядовых европейцев", – подчеркнула Захарова в комментарии РИА Новости.
Российский дипломат также связала эту риторику с провалами самой Европы: стагнацией экономики, последствиями антироссийских санкций и неэффективной политикой руководства ЕС. По мнению представителя МИД РФ, большинство европейских политиков настолько вложились в "украинский проект", что уже не могут изменить курс.
Политики в Европе попросту боятся "отыграть" назад, опасаясь, что это им будет, как минимум, стоить карьеры, добавила Захарова.
С начала конфликта на Украине Евросоюз ввел несколько десятков пакетов санкций против России, а общий объем военной и финансовой помощи Киеву со стороны ЕС, по данным из открытых источников, к весне 2026 года превысил сумму в 187 млрд евро. При этом экономика еврозоны демонстрирует серьезное замедление.
Критики курса ЕС неоднократно указывали, что поддержка Украины сопровождается снижением уровня жизни в самой Европе и деиндустриализацией из-за потери дешевых энергоносителей из России. Тем не менее, официальный Брюссель продолжает настаивать на необходимости наращивать оборонные бюджеты: в марте 2025 года Еврокомиссия представила план перевооружения Европы на €800 млрд, назвав это ответом на "российскую угрозу".