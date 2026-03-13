https://sputnik-georgia.ru/20260313/tkibuli-pod-ugrozoy-opolzen-v-zapadnoy-gruzii-ostaetsya-aktivnym-297562313.html
В селе Курсеби оползень развился на территории площадью 58 гектаров 13.03.2026, Sputnik Грузия
Ткибули под угрозой: оползень в Западной Грузии остается активным
12:30 13.03.2026 (обновлено: 12:50 13.03.2026)
В селе Курсеби оползень развился на территории площадью 58 гектаров
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В зоне стихийного бедствия в селе Курсеби района Ткибули продолжаются активные оползневые процессы – для их изучения на место прибыли дополнительные группы геологов, сообщает телеканал "Имеди".
Предварительное заключение специалистов ожидается уже сегодня. По последним данным, в поселках Беродзе и Гоголашвили повреждены десять домов. Территория полностью контролируется пожарными-спасателями.
Местные власти призывают жителей подчиняться указаниям правоохранительных органов, поскольку зафиксированы попытки проникновения в опасную зону.
"Оползневые процессы в зоне бедствия остаются активными. К геологам присоединились специалисты, и дополнительные группы на месте изучают происходящие процессы. Создан чрезвычайный штаб, который работает круглосуточно", – заявил мэр района Ткибули Давид Кублашвили.
Оползень также повредил центральную автомагистраль Ткибули - Кутаиси, из-за чего на данный момент движение автотранспорта в направлении Кутаиси ограничено. Часть транспорта из Ткибули в направлении Кутаиси движется через район Терджола, часть по объездной дороге села Курсеби. На данный момент неизвестно, когда будет восстановлено движение на поврежденном участке центральной магистрали.
В селе Курсеби оползень развился на территории площадью 58 гектаров. Два дня назад из-за оползневых процессов были эвакуированы 45 семей – около 106 человек.