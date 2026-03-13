https://sputnik-georgia.ru/20260313/tkibuli-pod-ugrozoy-opolzen-v-zapadnoy-gruzii-ostaetsya-aktivnym-297562313.html

Ткибули под угрозой: оползень в Западной Грузии остается активным

Ткибули под угрозой: оползень в Западной Грузии остается активным

13.03.2026

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В зоне стихийного бедствия в селе Курсеби района Ткибули продолжаются активные оползневые процессы – для их изучения на место прибыли дополнительные группы геологов, сообщает телеканал "Имеди". Предварительное заключение специалистов ожидается уже сегодня. По последним данным, в поселках Беродзе и Гоголашвили повреждены десять домов. Территория полностью контролируется пожарными-спасателями. Местные власти призывают жителей подчиняться указаниям правоохранительных органов, поскольку зафиксированы попытки проникновения в опасную зону. "Оползневые процессы в зоне бедствия остаются активными. К геологам присоединились специалисты, и дополнительные группы на месте изучают происходящие процессы. Создан чрезвычайный штаб, который работает круглосуточно", – заявил мэр района Ткибули Давид Кублашвили. Оползень также повредил центральную автомагистраль Ткибули - Кутаиси, из-за чего на данный момент движение автотранспорта в направлении Кутаиси ограничено. Часть транспорта из Ткибули в направлении Кутаиси движется через район Терджола, часть по объездной дороге села Курсеби. На данный момент неизвестно, когда будет восстановлено движение на поврежденном участке центральной магистрали.В селе Курсеби оползень развился на территории площадью 58 гектаров. Два дня назад из-за оползневых процессов были эвакуированы 45 семей – около 106 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

