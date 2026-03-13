В Грузии задержали шантажистов ставших вероятной причиной самоубийства девушки

Задержанным грозит до 9 лет тюрьмы в случае подтверждения предъявленных им обвинений 13.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-13T21:06+0400

происшествия

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Два человека были задержаны в Грузии по обвинению в вымогательстве, нарушении тайны личной жизни и доведении до самоубийства девушки, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Как установило следствие, обвиняемые через фейковую страницу в соцсетях получили от девушки фото и видео интимного характера, а после требовали от нее тысячу лари, угрожая распространить их. После получения отказа от девушки, они через соцсети отправили фото и видео девушки ее родственникам и знакомым. Не выдержав психологической травмы, девушка покончила с собой. Теперь задержанным грозит до 9 лет тюрьмы в случае подтверждения предъявленных им обвинений в групповом вымогательстве, незаконном хранении и распространении в социальных сетях материалов, составляющих тайну личной жизни, с целью получения выгоды, и доведении до самоубийства угрозами и жестоким обращением. Оба обвиняемых по решению суда будут приговора в тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

