В Грузии задержали шантажистов ставших вероятной причиной самоубийства девушки
В Грузии задержали шантажистов ставших вероятной причиной самоубийства девушки
Задержанным грозит до 9 лет тюрьмы в случае подтверждения предъявленных им обвинений 13.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-13T21:06+0400
2026-03-13T21:06+0400
2026-03-13T21:06+0400
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Два человека были задержаны в Грузии по обвинению в вымогательстве, нарушении тайны личной жизни и доведении до самоубийства девушки, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Как установило следствие, обвиняемые через фейковую страницу в соцсетях получили от девушки фото и видео интимного характера, а после требовали от нее тысячу лари, угрожая распространить их. После получения отказа от девушки, они через соцсети отправили фото и видео девушки ее родственникам и знакомым. Не выдержав психологической травмы, девушка покончила с собой. Теперь задержанным грозит до 9 лет тюрьмы в случае подтверждения предъявленных им обвинений в групповом вымогательстве, незаконном хранении и распространении в социальных сетях материалов, составляющих тайну личной жизни, с целью получения выгоды, и доведении до самоубийства угрозами и жестоким обращением. Оба обвиняемых по решению суда будут приговора в тюрьме.
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
В Грузии задержали шантажистов ставших вероятной причиной самоубийства девушки
Задержанным грозит до 9 лет тюрьмы в случае подтверждения предъявленных им обвинений
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Два человека были задержаны в Грузии по обвинению в вымогательстве, нарушении тайны личной жизни и доведении до самоубийства девушки, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Как установило следствие, обвиняемые через фейковую страницу в соцсетях получили от девушки фото и видео интимного характера, а после требовали от нее тысячу лари, угрожая распространить их.
После получения отказа от девушки, они через соцсети отправили фото и видео девушки ее родственникам и знакомым. Не выдержав психологической травмы, девушка покончила с собой.
Теперь задержанным грозит до 9 лет тюрьмы в случае подтверждения предъявленных им обвинений в групповом вымогательстве, незаконном хранении и распространении в социальных сетях материалов, составляющих тайну личной жизни, с целью получения выгоды, и доведении до самоубийства угрозами и жестоким обращением.
Оба обвиняемых по решению суда будут приговора в тюрьме.