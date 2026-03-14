Что повлияло на рост экспорта из Грузии – мнение правительства

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2026 года упал на 6,9% и составил 3,5 млрд долларов

2026-03-14T12:50+0400

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Тенденция роста экспорта за последние два месяца обусловлена программой поддержки бизнеса со стороны правительства, заявил заместитель министра экономики Грузии Вахтанг Цинцадзе. По данным Нацслужбы статистики, экспорт в январе-феврале 2026 года составил один миллиард долларов, что примерно на 22,9% больше по сравнению с двумя месяцами 2025 года. По его мнению, конкурентоспособности местной продукции на международных рынках способствуют соглашения о свободной торговле, заключенные Грузией с разными странами, в том числе с ЕС и Китаем. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2026 года упал на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,5 миллиарда долларов. За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 15,4% меньше данных за два месяца 2025 года. В 2025 году внешнеторговый оборот страны вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает "Сакстат". В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году. Экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

