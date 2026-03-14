https://sputnik-georgia.ru/20260314/gruziya-priznana-samoy-bezopasnoy-stranoy-dlya-progulok-zhenschin-po-nocham--issledovanie-297580305.html

Грузия признана самой безопасной страной для прогулок женщин по ночам – исследование

Sputnik Грузия

Аналитики опросили жительниц 45 стран мира о безопасности прогулок в ночное время

грузия

новости

общество

китай

вьетнам

чили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/11/297177251_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_3ee5ee8d677c52f288aeea5b232ab311.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Около 89% женщин чувствуют себя безопасно, гуляя в Грузии по ночам, что делает страну "значительным исключением" среди других стран, показало исследование аналитиков GORBI.Аналитики опросили жительниц 45 стран мира о безопасности прогулок в ночное время. Согласно исследованию, Грузия оказалась на первом месте по безопасности прогулок, на втором месте – Китай, а на третьем – Вьетнам. Самыми незащищенными во время ночных прогулок чувствуют себя жительницы Чили, Эквадора и Мексики. По их мнению, результат объясняется несколькими факторами. По их мнению, знакомство с соседями и знание местности повышает ощущение того, что общественные места находятся под социальным контролем и, следовательно, более безопасны. Кроме того, аналитики отмечают, что, по сравнению со многими американскими или западноевропейскими странами, в Грузии исторически относительно низкий уровень уличной преступности и насильственных преступлений, совершаемых против незнакомцев в общественных местах. Еще одним фактором такой безопасности женщин, аналитики называют активную городскую и общественную жизнь в ночное время. При этом аналитики подчеркивают, что чувство безопасности не подразумевает отсутствие гендерного насилия в других контекстах. По их мнению, свобода передвижения женщин представляет собой значительное социальное достижение, и его политики и общество должны поддерживать и укреплять.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

