Грузия признана самой безопасной страной для прогулок женщин по ночам – исследование
Солнечный февраль в Тбилиси
Аналитики опросили жительниц 45 стран мира о безопасности прогулок в ночное время
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Около 89% женщин чувствуют себя безопасно, гуляя в Грузии по ночам, что делает страну "значительным исключением" среди других стран, показало исследование аналитиков GORBI.
Аналитики опросили жительниц 45 стран мира о безопасности прогулок в ночное время. Согласно исследованию, Грузия оказалась на первом месте по безопасности прогулок, на втором месте – Китай, а на третьем – Вьетнам. Самыми незащищенными во время ночных прогулок чувствуют себя жительницы Чили, Эквадора и Мексики.
"Результаты Грузии особенно примечательны не только потому, что они самые высокие в исследовании, но и потому, что они противоречат широким глобальным тенденциям", – отмечают аналитики.
По их мнению, результат объясняется несколькими факторами.
"Грузия в целом характеризуется высоким уровнем социальной безопасности и тесными знакомствами между членами сообщества, особенно в жилых районах", – подчеркивают аналитики.
По их мнению, знакомство с соседями и знание местности повышает ощущение того, что общественные места находятся под социальным контролем и, следовательно, более безопасны.
Ночной Тбилиси в декабре - фото
Кроме того, аналитики отмечают, что, по сравнению со многими американскими или западноевропейскими странами, в Грузии исторически относительно низкий уровень уличной преступности и насильственных преступлений, совершаемых против незнакомцев в общественных местах.
"Хотя ни одно общество не свободно от насилия, виды преступлений, которые больше всего влияют на восприятие безопасности в ночное время, происходят в Грузии реже", – отмечают аналитики.
Еще одним фактором такой безопасности женщин, аналитики называют активную городскую и общественную жизнь в ночное время. При этом аналитики подчеркивают, что чувство безопасности не подразумевает отсутствие гендерного насилия в других контекстах.
"Высокий уровень воспринимаемой безопасности в общественных местах следует интерпретировать как важное измерение безопасности женщин, но не единственное", – отмечают аналитики.
По их мнению, свобода передвижения женщин представляет собой значительное социальное достижение, и его политики и общество должны поддерживать и укреплять.