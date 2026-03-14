Какой сегодня церковный праздник: 14 марта 2026

По православному церковному календарю 14 марта отмечают день памяти святых Евдокии, Нестора, Тривимия, Антонины, Домны и других 14.03.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.ЕвдокияПо церковному календарю 14 марта поминают святую Евдокию, которая жила в Илиополе Финикийском во времена императора Траяна (98-117).Евдокия была самарянкой по рождению. Обладая редкой красотой и стройностью, вела распутную жизнь, торгуя своим телом. Богатые поклонники приезжали к ней из разных стран, и со временем она стала очень состоятельной.Желая спасти душу Евдокии от вечной погибели, Господь устроил так, что местность, где она жила, посетил престарелый инок по имени Герман, который обычно читал Священное Писание вслух.Однажды Евдокия услышала, как он читал о Втором пришествии Христа и о Страшном суде. Чтение смутило Евдокию. Она поняла, что наказания, предсказанные в Библии, ожидают ее.Познакомившись с монахом, Евдокия узнала от него о христианской вере и о загробной жизни. Уверовав во Христа, Евдокия приняла крещение, раздала все свое имущество бедным и приняла постриг в ближайшей обители.Много лет Евдокия провела в обители, посвятив себя всецело посту, молитвам и очищению души. Достигнув с годами духовной зрелости, она стала игуменьей в своей обители.Евдокия все свои силы направила на добрые дела – кормила и одевала странников, посещавших обитель, а больных исцеляла своими молитвами.В иноческих подвигах и добрых делах Евдокия провела 56 лет. Она мученически закончила свою праведную жизнь в 152 году. Оклеветав ее в колдовстве за распространение христианской веры, ей отрубили голову.Нестор и ТривимийПо церковному календарю 14 марта поминают мучеников Нестора и Тривимия, пострадавших за веру во время правления императора Декия (249-251).Родом Нестор и Тривимий были из малоазийской области Памфилии. Они бесстрашно проповедовали о Христе во время преследования христиан.Когда святые предстали перед судом язычников, правитель, чтобы испугать их и заставить отречься от христианской веры, приказал разложить всевозможные орудия пыток перед христианами.На все угрозы Нестор и Тривимий отвечали, что никто не сможет отлучить их от Христа. Разгневанный судья приказал их пытать. Мучеников били сухими воловьими жилами, подвешивали на дереве и строгали их тела. После долгих и жестоких пыток святым отрубили головы.АнтонинаПо церковному календарю 14 марта поминают мученицу Антонину, пострадавшую в Никее во время правления императора Максимиана (284-305).Антонину схватили во время преследования христиан и долго пытали, но заставить святую отречься от Христа и принести жертвы идолам язычники не смогли. Силой Божьей Антонина осталась невредимой, даже когда мученицу положили на раскаленный железный одр.После продолжительных пыток мученицу завязали в мешок и утопили в озере. Вскоре ее прославили в лике святых.Домнина СирийскаяПо церковному календарю 14 марта поминают преподобную Домнину Сирийскую – ученицу святого Марона.В саду своей матери будущая святая устроила хижину, крытую соломой, и подвизалась в ней, принимая в пищу только чечевицу, размоченную в воде. Каждое утро и вечер преподобная ходила в храм, укрываясь покрывалом так, что никто никогда не видел ее лица.Голос преподобной, по словам блаженного Феодорита, описавшего жизнь святой, был "звучным и выразительным, и слова ее всегда сопровождались слезами". Подвижница мирно скончалась примерно 450-460 году.ИмениныПо церковному календарю 14 марта именины отмечают Антонина, Евдокия, Дарья, Матрона, Надежда, Ольга, Александр, Антон, Александра, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Никифор, Нестор, Петр и Сильвестр.Материал подготовлен на основе открытых источников.

