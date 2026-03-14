Лавровый лист из Грузии активно продается в Китай и Россию
Объем экспорта в феврале 2026 года вырос на 60%, а стоимость – на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 14.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Китай и Россия являются основными покупателями лаврового листа из Грузии, говорится в сообщении Минсельхоза. В феврале 2026 года Грузия экспортировала 803 тонны лаврового листа на сумму 3,2 миллиона долларов. По данным ведомства, объем экспорта в феврале 2026 года вырос на 60%, а стоимость – на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Китай приходится 68% экспорта, а на Россию – 22%.
