Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260314/protesty-v-gruzii-protiv-reformy-sistemy-vysshego-obrazovaniya---foto-297578764.html
Протесты в Грузии против реформы системы высшего образования – фото
Протесты в Грузии против реформы системы высшего образования – фото
Тысячи учащихся протестуют в Тбилиси против решения министерства образования Грузии провести крупную реформу в вузах страны. 14.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-14T07:32+0400
2026-03-14T08:01+0400
студенты
образование
реформа системы образования в грузии
Студенты вышли на улицы, требуя сохранить прежний формат обучения.
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, студенты, образование, реформа системы образования в грузии, фото

Протесты в Грузии против реформы системы высшего образования – фото

07:32 14.03.2026 (обновлено: 08:01 14.03.2026)
Тысячи учащихся протестуют в Тбилиси против решения министерства образования Грузии провести крупную реформу в вузах страны.
Студенты вышли на улицы, требуя сохранить прежний формат обучения.
Министерство образования Грузии решило провести серьезную реформу системы высшего образования в стране.

Министерство образования Грузии решило провести серьезную реформу системы высшего образования в стране.

Однако планы министерства по реформе вузов столкнулись с недовольством студентов.

Однако планы министерства по реформе вузов столкнулись с недовольством студентов.

Протесты из аудиторий переместились на улицы.

Протесты из аудиторий переместились на улицы.

В них принимают участие тысячи учащихся.

В них принимают участие тысячи учащихся.

Их возмущение вызывают планы министерства образования Грузии

Их возмущение вызывают планы министерства образования Грузии

отменить в вузах целый ряд непрофильных учебных программ.

отменить в вузах целый ряд непрофильных учебных программ.

Университеты будут сфокусированы на специфических, а не на универсальных направлениях.

Университеты будут сфокусированы на специфических, а не на универсальных направлениях.

К примеру, под угрозой закрытия в Государственном техническом университете

К примеру, под угрозой закрытия в Государственном техническом университете

оказались факультеты социальных наук, права и международных отношений.

оказались факультеты социальных наук, права и международных отношений.

Минобразования также собирается изменить систему финансирования обучения.

Минобразования также собирается изменить систему финансирования обучения.

Обучение в государственных вузах станет финансироваться на основе потребностей учебного заведения,

Обучение в государственных вузах станет финансироваться на основе потребностей учебного заведения,

отменяется ваучерная модель грантового финансирования для новых студентов.

отменяется ваучерная модель грантового финансирования для новых студентов.

Правительство Грузии уже утвердило новые квоты для государственных вузов на 2026/2027 учебный год, инициировав переход высшей школы к модели узкой специализации в соответствии с запросами рынка труда.

Правительство Грузии уже утвердило новые квоты для государственных вузов на 2026/2027 учебный год, инициировав переход высшей школы к модели узкой специализации в соответствии с запросами рынка труда.

Согласно новой системе, вузы Грузии станут узкопрофильными: в 2026/2027 учебном году каждое учреждение будет принимать студентов только на конкретные дисциплины.

Согласно новой системе, вузы Грузии станут узкопрофильными: в 2026/2027 учебном году каждое учреждение будет принимать студентов только на конкретные дисциплины.

Обучение в грузинских вузах по-прежнему делится на две ступени: бакалавриат (3-4 года) и магистратура (1+1 год).

Обучение в грузинских вузах по-прежнему делится на две ступени: бакалавриат (3-4 года) и магистратура (1+1 год).

