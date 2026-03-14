Протесты в Грузии против реформы системы высшего образования – фото
Министерство образования Грузии решило провести серьезную реформу системы высшего образования в стране.
Однако планы министерства по реформе вузов столкнулись с недовольством студентов.
Протесты из аудиторий переместились на улицы.
В них принимают участие тысячи учащихся.
Их возмущение вызывают планы министерства образования Грузии
отменить в вузах целый ряд непрофильных учебных программ.
Университеты будут сфокусированы на специфических, а не на универсальных направлениях.
К примеру, под угрозой закрытия в Государственном техническом университете
оказались факультеты социальных наук, права и международных отношений.
Минобразования также собирается изменить систему финансирования обучения.
Обучение в государственных вузах станет финансироваться на основе потребностей учебного заведения,
отменяется ваучерная модель грантового финансирования для новых студентов.
Правительство Грузии уже утвердило новые квоты для государственных вузов на 2026/2027 учебный год, инициировав переход высшей школы к модели узкой специализации в соответствии с запросами рынка труда.
Согласно новой системе, вузы Грузии станут узкопрофильными: в 2026/2027 учебном году каждое учреждение будет принимать студентов только на конкретные дисциплины.
Обучение в грузинских вузах по-прежнему делится на две ступени: бакалавриат (3-4 года) и магистратура (1+1 год).
