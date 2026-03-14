Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии
На некоторых участках дорог движение транспорта может быть ограничено из-за плохой видимости и гололедицы 14.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-14T16:01+0400
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Снег в горах и дождь в низинах, сопровождаемые местами сильным ветром, ожидаются в Грузии в ближайшие дни, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В частности, по прогнозу синоптиков, осадки, местами сильные, ожидаются в Грузии 15-16 марта. В горных районах – снег (местами сильный), туман, метели и опасность схода лавин.
Кроме того, на части территории страны ожидается сильный ветер. Скорость ветра в Колхидской низине и в Имерети будет достигать 25-28 метров в секунду.
В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено.
Прогнозируемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, а в холмистых и горных зонах – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов. Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.