В Грузии вводят новые правила для зоогостиниц и зоомагазинов

14.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-14T11:48+0400

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение ввести новые правила для учреждений, обслуживающих владельцев животных, в том числе зоогостиниц, зоомагазинов и груминг-салонов в связи со вступающими в силу с 1 июля 2026 года новыми правилами для владельцев животных. С июля 2026 года в Грузии хозяин будет обязан регистрировать свое животное – в регистрационные данные будут входить порода, пол, дата рождения, описание, окрас животного, номер чипа, данные о стерилизации и вакцинации. В базах будут указываться владелец животного и его данные – в том числе личный номер, телефонный номер, адрес, имя и фамилия. Груминг-салоны будут обязаны при каждом посещении проверять регистрацию животного и вносить его данные и данные о процедуре в специальные журналы, а также обеспечить в салонах условия по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. При этом груминг-салонам запретили оказывать ветеринарные услуги, а также вакцинировать и чистить зубы животным. Зоогостиницы также будут обязаны проверять регистрацию животного при поступлении и соблюдать установленные государством правила для содержания животных – в том числе иметь место для выгула, систему водоснабжения, обеспечить соблюдение санитарных норм. При этом в многоквартирных домах устройство гостиницы допустимо при согласии большинства жильцов, и в ней не может находиться более 15 животных. Санкции Нарушение правил регистрации животного будет караться штрафом в размере 1,5 тысячи лари. Нарушение же правил вакцинации – в частности отсутствие прививки от бешенства, будет караться штрафом в размере 500 лари, а вот отказ от стерилизации животного – штрафом в размере 1,5 тысячи лари. Штрафом в размере 500 лари будет караться отказ от перевоза животного на стерилизацию, вакцинацию либо от наблюдения за животным. Кроме того, разведение домашних животных без специального разрешения будет караться штрафом в размере трех тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

