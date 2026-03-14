Внешняя торговля Грузии падает – новые данные

Внешняя торговля Грузии падает – новые данные

Экспорт составил один миллиард долларов, что примерно на 22,9% больше по сравнению с двумя месяцами 2025 года 14.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-14T09:01+0400

2026-03-14T09:01+0400

2026-03-14T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2026 года упал на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 15,4% меньше данных за два месяца 2025 года. Экспорт составил один миллиард долларов, что примерно на 22,9% больше по сравнению с двумя месяцами 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,5 миллиарда долларов, что на 30,6% меньше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает "Сакстат". В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году. Экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика