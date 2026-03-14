Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260314/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-padaet--novye-dannye-297566630.html
Внешняя торговля Грузии падает – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил один миллиард долларов, что примерно на 22,9% больше по сравнению с двумя месяцами 2025 года 14.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-14T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/25/236462540_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_9dfeabfdb3a70bd2092fdab2ded492b3.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2026 года упал на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 15,4% меньше данных за два месяца 2025 года. Экспорт составил один миллиард долларов, что примерно на 22,9% больше по сравнению с двумя месяцами 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,5 миллиарда долларов, что на 30,6% меньше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает "Сакстат". В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году. Экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/25/236462540_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_77ac309e32afc4d02b0d0d7d3995e3fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© photo: Sputnik / StringerНефтяные железнодорожные цистерны в Потийском порту
Нефтяные железнодорожные цистерны в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2026 года упал на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 15,4% меньше данных за два месяца 2025 года.
© SputnikВнешнеторговый оборот Грузии за январь-февраль 2026 года
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-февраль 2026 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.03.2026
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-февраль 2026 года
© Sputnik
Экспорт составил один миллиард долларов, что примерно на 22,9% больше по сравнению с двумя месяцами 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,5 миллиарда долларов, что на 30,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает "Сакстат".
В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.
Экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0