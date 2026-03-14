За содействие реализации наркотиков в Грузии задержали 15 человек – МВД

В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение

2026-03-14T15:00+0400

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Полицейские в Тбилиси и регионах за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также содействие их реализации задержали 15 человек, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, в числе задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы, гражданство которых ведомство не называет. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Борьба с преступлениями, связанными с наркотиками, является приоритетным направлением МВД Грузии. Только в январе 2026 года за такие преступления к ответственности привлекли 756 человек, из которых 536 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 38 – в реализации наркотиков.

