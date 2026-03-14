https://sputnik-georgia.ru/20260314/za-sodeystvie-realizatsii-narkotikov-v-gruzii-zaderzhali-15-chelovek--mvd--297581212.html
За содействие реализации наркотиков в Грузии задержали 15 человек – МВД
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 14.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-14T15:00+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
наркопреступления в грузии
наркоторговля
наркополитика
наркотики
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0b/294119188_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2d6ed340e3f18a7ffa71b3a9914577eb.jpg
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0b/294119188_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_ac81cf3e4aa779fa3c188af51446125e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Полицейские в Тбилиси и регионах за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также содействие их реализации задержали 15 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, в числе задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы, гражданство которых ведомство не называет.
Среди изъятых наркотических веществ – марихуана, мефедрон, кокаин, метадон, бупренорфин, "альфа-ПВП" и тебаин.
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Борьба с преступлениями, связанными с наркотиками, является приоритетным направлением МВД Грузии. Только в январе 2026 года за такие преступления к ответственности привлекли 756 человек, из которых 536 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 38 – в реализации наркотиков.