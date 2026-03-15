Украина готова усугубить глобальный газовый кризис

Украина уже несколько дней атакует беспилотниками "Турецкий поток" и "Голубой поток" 15.03.2026, Sputnik Грузия

Россия все атаки отбивает. Но если попытки Киева увенчаются успехом, то она лишит российского трубопроводного газа и Турцию, и европейские страны, в том числе Венгрию, Словакию и Сербию. Более того, мировой рынок тоже почувствует на себе негативную отдачу, пишет колумнист Ольга Самофалова для РИА Новости.Цель киевского режима очевидна — остановить прокачку более 40 миллиардов кубометров газа по трубопроводам. Именно поэтому беспилотники атакуют не просто трубы на поверхности, а компрессорные станции. Если пострадает труба, на ее замену потребуется несколько дней. А если вывести из строя компрессорную станцию, где стоят уникальные газовые турбины, то ремонт может затянуться на месяцы. Причем если на компрессорных станциях "Турецкого потока" работают отечественные агрегаты, то вот на станции "Береговая" "Голубого потока" — мощнейшая газовая турбина американской General Electric, а заменить ее аналогичной сейчас будет невозможно.Все это создает реальные риски остановки поставок российского газа по этим трубопроводам на долгие месяцы.Причем киевский режим уже с февраля остановил прокачку российской нефти в Европу. Теперь он хочет лишить Словакию и Венгрию еще и газа, даже не беспокоясь о том, что оставит собственных граждан без части голубого топлива. Потому что с начала прошлого года Украина активно импортирует газ от соседей, в том числе Словакии с Венгрией. То есть покупает, по сути, российский по происхождению газ. В прошлом году импорт мог составить до трех миллиардов кубометров. У Венгрии и Словакии лишь один — безальтернативный — поставщик, поэтому в случае остановки российских поставок им просто физически нечего будет продавать Украине. Однако киевская верхушка, судя по всему, не боится оставить население без газа. Ему же не привыкать: всю зиму украинцы просидели без света, который включали лишь на несколько часов в день. Киевские власти, видимо, чувствуют, что наступили отчаянные времена, поэтому и идут на отчаянные меры."Турецкий поток" и "Голубой поток" остались единственными работающими ветками для поставок российского газа в Европу. Другие три трубопроводных маршрута перекрыты по разным причинам. Если остановят и южные газопроводы, то это будет очень неприятно для Турции и станет ударом по энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Россия тоже понесет потери, но только материальные.Выпадающие доходы Москвы от остановки поставок более 40 миллиардов кубометров газа по этим трубам оценочно могут составить 12 миллиардов долларов. И это в ценах 2025-го, тогда как в текущем году стоимость голубого топлива будет точно выше. Потому что быстро заместить трубопроводные поставки невозможно — для этого как минимум нужно построить газопровод в другую страну.Для Венгрии и Словакии это будет сильный удар, потому что другого поставщика газа, кроме России, у них нет. Любая альтернатива в виде СПГ мало того что дорого стоит, а сейчас цены взлетели почти в два раза, так еще и возник глобальный дефицит сжиженного газа. Потому что ближневосточный конфликт убрал с рынка 110-120 миллиардов кубометров, ранее поставляемых Катаром и другими производителями в Персидском заливе. Если мировой рынок лишится и более 40 миллиардов кубометров российского газа, то борьба за СПГ между Европой и Азией станет ожесточеннее, а цены подскочат еще сильнее.Для Турции Россия тоже значимый поставщик газа. Она занимает около 40% в общем объеме импорта голубого топлива в страну. В 2025 году Турция закупила у нас 21,5 миллиарда кубометров из 58 миллиардов кубов общего импорта. И заместить эти объемы газа из России туркам некому. У Азербайджана и Ирана, которые тоже поставляют в Турцию газ по трубам, нет возможности нарастить поставки, они уже и так продают по максимуму. Есть еще СПГ, который турки активно скупают. Но турецкие СПГ-заводы и так работают почти всегда на полную мощность. Их технически невозможно растянуть на дополнительный прием 40 миллиардов кубов на замену российского газа. Ко всему прочему на глобальном рынке дефицит СПГ. В итоге он уходит туда, кто даст большую цену.Ситуация сильно осложняется из-за глобального дефицита газа. Сложно придумать еще более неблагоприятное время для остановки "Турецкого" и "Голубого потока", чем сейчас. Для всех игроков рынка было бы желанным, наоборот, нарастить поставки от "Газпрома". По сути, "Газпром" чуть ли не единственный в мире производитель голубого топлива, который может легко и быстро нарастить объемы поставок и наполнить дефицитный мировой рынок.Если запустить неразрушенную вторую нитку "Северного потока — 2", а также газопровод "Ямал — Европа", идущий по польской территории, то на рынок выйдет уже порядка 60 миллиардов кубометров газа в годовом выражении. А если еще возродить и украинский транзит, то мировой рынок может пополниться на все 100 и более миллиардов кубометров газа. То есть "Газпром" способен перекрыть весь дефицит, возникший из-за блокировки катарского СПГ. С облегчением вздохнули бы абсолютно все в мире. Потому что наполненность европейского рынка газа высвободила бы объемы СПГ для азиатского. Цены бы однозначно пошли вниз. Даже без возрождения украинского маршрута положительный эффект был очень заметен. Но Европа здесь в одной лодке с Киевом и принципиально не сделает и шага в сторону российского газа. Цена за все это для коллективного Брюсселя — энергетический кризис, новый виток закрытия промышленных производств и разгон инфляции.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

