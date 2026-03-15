Допинговый скандал в грузинском регби – шесть игроков сборной нарушили правила
WADA утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны осуществить всеобъемлющие изменения, заявил президент Всемирного... 15.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-15T11:26+0400
11:13 15.03.2026 (обновлено: 11:26 15.03.2026)
WADA утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны осуществить всеобъемлющие изменения, заявил президент Всемирного антидопингового агентства
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik.
Шесть игроков сборной Грузии по регби признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по итогам совместного расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и World Rugby, говорится в опубликованном WADA заявлении
Расследование также выявило нарушения со стороны одного сотрудника вспомогательного персонала команды и сотрудников Грузинского антидопингового агентства. В результате WADA заявило о потере доверия к антидопинговой программе GADA из-за нарушений Всемирного антидопингового кодекса.
Расследование проводилось в рамках операции "Обсидиан", начатой в 2023 году. Оно касалось сообщений о подмене допинг-проб игроками – практике, запрещенной статьей 2.2 Кодекса.
Согласно опубликованному отчету, были выявлены пять случаев подмены проб. Кроме того, установлено, что сотрудники Грузинского антидопингового агентства заранее информировали игроков сборной Грузии о предстоящем тесте.
Также отмечается, что допинг-офицеры не наблюдали за спортсменами во время процедуры допинг-контроля и не контролировали процесс мочеиспускания, что является нарушением правил.
Ситуацию прокомментировал президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.
"Происходящее в грузинском регби возмутительно и окажет шокирующее воздействие на грузинский спорт и правительство, а также на регби во всем мире… Это еще не конец истории, поскольку расследования в грузинском спорте продолжаются", – заявил Банька.
По его словам, WADA уже проинформировало правительство Грузии о результатах операции "Обсидиан", чтобы обратить внимание на проблемы в работе Грузинского антидопингового агентства.
Банька подчеркнул, что, пока рассматриваются дальнейшие шаги, WADA утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны осуществить всеобъемлющие изменения.