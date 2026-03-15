https://sputnik-georgia.ru/20260315/dopingovyy-skandal-v-gruzinskom-regbi---shest-igrokov-sbornoy-narushili-pravila-297589676.html

Допинговый скандал в грузинском регби – шесть игроков сборной нарушили правила

Sputnik Грузия

WADA утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны осуществить всеобъемлющие изменения, заявил президент Всемирного...

2026-03-15T11:13+0400

спорт

новости

грузия

wada

допинг

регби

сборная грузии по регби

союз регби грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24712/39/247123920_0:0:3375:1899_1920x0_80_0_0_03fb057f93d9409bf0c86b67d0f851ad.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Шесть игроков сборной Грузии по регби признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по итогам совместного расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и World Rugby, говорится в опубликованном WADA заявлении. Расследование также выявило нарушения со стороны одного сотрудника вспомогательного персонала команды и сотрудников Грузинского антидопингового агентства. В результате WADA заявило о потере доверия к антидопинговой программе GADA из-за нарушений Всемирного антидопингового кодекса. Расследование проводилось в рамках операции "Обсидиан", начатой в 2023 году. Оно касалось сообщений о подмене допинг-проб игроками – практике, запрещенной статьей 2.2 Кодекса. Также отмечается, что допинг-офицеры не наблюдали за спортсменами во время процедуры допинг-контроля и не контролировали процесс мочеиспускания, что является нарушением правил. Ситуацию прокомментировал президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. По его словам, WADA уже проинформировало правительство Грузии о результатах операции "Обсидиан", чтобы обратить внимание на проблемы в работе Грузинского антидопингового агентства. Банька подчеркнул, что, пока рассматриваются дальнейшие шаги, WADA утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны осуществить всеобъемлющие изменения.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

