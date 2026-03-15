Глава МИД: резолюции Европарламента по Грузии оторваны от реальности
Глава МИД: резолюции Европарламента по Грузии оторваны от реальности
Мы не можем прислушиваться к мнениям людей, которые не несут никакой ответственности перед нашей страной, заявила министр 15.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-15T14:31+0400
2026-03-15T14:57+0400
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Резолюции Европарламента, касающиеся Грузии, уже давно оторваны от реальности, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью "Первому каналу". Европейский парламент принял резолюцию по Грузии – "О деле Элене Хоштария и политических заключенных режима "Грузинской мечты". В документе власти Грузии обвиняются в преследовании оппонентов. Европарламент требует освободить политиков, задержанных по уголовным делам, которых считает политическими заключенными. По ее словам, говорить всерьез о документах Европейского парламента невозможно. "Мы видели столько абсурдных записей, выводов и требований Европейского парламента, что если бы мы продолжали в том же духе, Грузии, возможно, сегодня бы не существовало. Соответственно, мы не можем прислушиваться к мнениям людей, которые не несут никакой ответственности перед нашей страной", – отметила Бочоришвили. Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность по поводу продолжающегося содержания под стражей и ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, а также начала расследований в отношении Георгия Канделаки и Тинатин Хидашели. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
новости, грузия, политика, мака бочоришвили, элене хоштария, михаил саакашвили, европарламент, еврокомиссия, брюссель
новости, грузия, политика, мака бочоришвили, элене хоштария, михаил саакашвили, европарламент, еврокомиссия, брюссель

Глава МИД: резолюции Европарламента по Грузии оторваны от реальности

14:31 15.03.2026 (обновлено: 14:57 15.03.2026)
© photo: Sputnik / StringerФлаги Грузии и США над площадью Европы
Флаги Грузии и США над площадью Европы - Sputnik Грузия, 1920, 15.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Мы не можем прислушиваться к мнениям людей, которые не несут никакой ответственности перед нашей страной, заявила министр
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Резолюции Европарламента, касающиеся Грузии, уже давно оторваны от реальности, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью "Первому каналу".
Европейский парламент принял резолюцию по Грузии – "О деле Элене Хоштария и политических заключенных режима "Грузинской мечты". В документе власти Грузии обвиняются в преследовании оппонентов. Европарламент требует освободить политиков, задержанных по уголовным делам, которых считает политическими заключенными.

"Европейский парламент и его резолюции, особенно касающиеся вопросов, связанных с Грузией, уже давно оторваны от реальности", – заявила Бочоришвили.

По ее словам, говорить всерьез о документах Европейского парламента невозможно.
"Мы видели столько абсурдных записей, выводов и требований Европейского парламента, что если бы мы продолжали в том же духе, Грузии, возможно, сегодня бы не существовало. Соответственно, мы не можем прислушиваться к мнениям людей, которые не несут никакой ответственности перед нашей страной", – отметила Бочоришвили.
Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность по поводу продолжающегося содержания под стражей и ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, а также начала расследований в отношении Георгия Канделаки и Тинатин Хидашели.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
