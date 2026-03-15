Граждане Грузии и Украины задержаны в Тбилиси по обвинению в торговле наркотиками
2026-03-15T17:54+0400
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Пять человек (граждане Грузии и Украины) задержаны полицией по обвинению в незаконном приобретении и хранении, а также содействии сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД.
В результате обысков, в том числе транспортных средств обвиняемых, полиция изъяла в качестве вещественных доказательств крупные и особенно крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, в том числе МДМА, клефедрон, метадон, альфа-ПВП, кокаин, лизергид, кратом, кетамин, тетрагидроканнабинол, а также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.
В ходе оперативных мероприятий по задержанию одного из подозреваемых – гражданина Украины – правоохранители провели контрольную доставку посылки, адресованной обвиняемому. В результате было установлено, что обвиняемый пытался незаконно приобрести и хранить новое психоактивное вещество – кратом.
Другой гражданин Украины, задержаный по обвинению в наркопреступлении, попытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и нанес травмы одному из полицейских.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.