Граждане Грузии и Украины задержаны в Тбилиси по обвинению в торговле наркотиками

Граждане Грузии и Украины задержаны в Тбилиси по обвинению в торговле наркотиками

Sputnik Грузия

В ходе оперативных мероприятий по задержанию одного из подозреваемых – гражданина Украины – правоохранители провели контрольную доставку посылки, адресованной...

2026-03-15T17:54+0400

2026-03-15T17:54+0400

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Пять человек (граждане Грузии и Украины) задержаны полицией по обвинению в незаконном приобретении и хранении, а также содействии сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. В результате обысков, в том числе транспортных средств обвиняемых, полиция изъяла в качестве вещественных доказательств крупные и особенно крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, в том числе МДМА, клефедрон, метадон, альфа-ПВП, кокаин, лизергид, кратом, кетамин, тетрагидроканнабинол, а также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. В ходе оперативных мероприятий по задержанию одного из подозреваемых – гражданина Украины – правоохранители провели контрольную доставку посылки, адресованной обвиняемому. В результате было установлено, что обвиняемый пытался незаконно приобрести и хранить новое психоактивное вещество – кратом. Другой гражданин Украины, задержаный по обвинению в наркопреступлении, попытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и нанес травмы одному из полицейских. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии