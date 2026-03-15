Интерес к заповедникам Грузии растет и зимой – самые популярные места

В Грузии насчитывается 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки 15.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Самые популярные охраняемые территории Грузии в зимние месяцы посетили 68 296 туристов, что на 17% больше по сравнению с показателями 2024 года, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий. В топ-5 популярных заповедников Грузии входят: Национальный парк Мтирала, пещера Прометея, Национальный парк Тбилиси, каньон Цалка и каньон Мартвили. При этом Национальный парк Мтирала в декабре-феврале посетили 20 137 человек, пещеру Прометея – 11 480 человек, а Национальный парк Тбилиси – 9 100 посетителей. В Грузии насчитывается 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий составляет 927 748 гектаров, что примерно равно 13,3% территории Грузии. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях обитает 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, что составляет 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.

