Какой сегодня церковный праздник: 15 марта 2026

По православному церковному календарю 15 марта отмечают день памяти святых Троадия, Евфалии, Агафона, Феодота, Арсения, Григория и других 15.03.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре. По церковному календарю 15 марта чествуют икону Божьей Матери, именуемую "Державной".ТроадийПо церковному календарю 15 марта поминают мученика Троадия, пострадавшего за Христа при императоре Декии (249-251).Святой Троадий претерпел жестокие пытки за веру в Неокесарии Понтийской. О его страдании свидетельствует cвятой Григорий Неокесарийский, предсказавший его мученический подвиг.ЕвфалияПо церковному календарю 15 марта поминают мученицу Евфалию, пострадавшую за веру.Жила будущая cвятая с матерью и братом в городе Леонтины на острове Сицилия. Мать Евфалии, язычница, долго и тяжело болела. Однажды ей во сне явились мученики Алфий, Филадельф и Киприан и сказали, что она исцелится, если уверует в Христа.Крестившись вместе с дочерью, она исцелилась от недуга. Однако брат Евфалии, язычник Сирмиан, узнав о крещении своих родных, пришел в ярость.Матери удалось бежать, а Евфалия исповедала себя христианкой перед братом и приняла мученическую смерть. После жестокого избиения святую зарубили мечом.Агафон ЕгипетскийПо церковному календарю 15 марта поминают преподобного Агафона Египетского, современника Макария Великого.Подвизался будущий святой в Скитской пустыне в Египте. Он отличался необыкновенным смирением, считая себя самым грешным из людей. Преподобный Агафон преставился примерно в 435 году.Епископ КиринейскийПо церковному календарю 15 марта поминают священномученика Феодота, епископа Киринейского.Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Галатии (современная Турция). Получив хорошее образование, он с юных лет стремился нести людям слово Божье. Прибыв на Кипр, населенный язычниками, Феодот призывал их покаяться и обратиться к Истинному Богу.Многие из них, благодаря дару проповедника и его добродетельной жизни, приняли Крещение.Многие годы святитель возглавлял христианскую общину города Кирения. Правитель Кипра Савин, в царствование императора Лициния (307-325), во время преследования христиан приказал привести епископа на суд.Святитель, не дожидаясь воинов, сам явился к наместнику острова и стал бесстрашно проповедовать слово Божье. Правитель приказал пытать святителя, а после жестоких пыток бросить в темницу.Через пять дней Феодота вновь привели на суд, полагая, что после пыток тот отречется от своей веры, но святой продолжать проповедовать. Пытки возобновили. Многие свидетели, потрясенные мужеством мученика, уверовали во Христа. Поэтому Савин приказал прекратить пытку и заключить его в тюрьму.Тем временем на престол Римских императоров взошел Константин Великий и повелел прекратить преследование христиан. Он даровал свободу всем христианам, в том числе и святителю Феодоту. Вернувшись в Кирению, епископ еще два года наставлял и поучал паству. Он умер примерно в 326 году.Святые мученикиПо церковному календарю 15 марта поминают италийских мучеников, пострадавших за веру.За отказ участвовать в идолослужении лангобарды (германское племя) зарубили 440 человек в 579-м. Среди погибших за веру известны имена пресвитера Санктула и отшельника Госпиция.Епископ ТверскойПо церковному календарю 15 марта поминают святителя Арсения, епископа Тверского.Родился будущий святой в Твери. Постриг принял в Киево-Печерском монастыре в молодые годы, где среди иноков выделялся святой жизнью – строгим хранением монашеских обетов, трудолюбием и знанием Священного Писания.Он служил архидиаконом при митрополите Киевском Киприане (1380-1382), а во время его отсутствия управлял делами Киевской митрополии.После долгих уговоров в августе 1390 года возглавил епископскую кафедру в Твери. Епископ Арсений, вступив на кафедру как великий молитвенник и миротворец, положил конец многим раздорам в Тверском княжестве.Во время его епископства (1390-1409) построили и освятили соборы в честь Архангела Михаила в Старице и Микулине, обновили Спасо-Преображенский кафедральный собор, заложили соборную колокольню.На реке Тьмака близ Твери святитель основал Желтиков монастырь Успения Пресвятой Богородицы, где была построена церковь по подобию Киево-Печерского монастыря имени преподобных Антония и Феодосия Печерских и каменный Успенский собор.Скончался святитель в 1409 году. Похоронили его в созданном им же Желтиковом монастыре.Григорий ПаламаПо церковному календарю 15 марта поминают святителя Григория Паламу, архиепископа Солунского.Родился будущий святой в Малой Азии в 1296 году. Семья Григория во время турецкого нашествия бежала в Константинополь, где нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282-1328).Вскоре отец святого умер, а воспитанием и образованием мальчика занялся император лично. Григорий, обладая прекрасными способностями, освоил без труда полный курс средневекового высшего образования.Андроник хотел, чтобы умный и прилежный юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий удалился на святую гору Афон, едва достигнув 20 лет, и принял постриг.Богословские труды будущий святой начал писать в 1336 году. Константинопольский Собор в 1341-м утвердил положение Григория Паламы, направленное против учения монаха Варлаама, о том, что Господь за подвиг поста и молитвы озаряет верующих Божественным Фаворским Светом.Патриарх Иоанн XIV, сторонник учения Варлаама, отлучил Григория от церкви в 1344 году и заключил в темницу. Через три года, после смерти Патриарха, святого освободили и возвели в сан архиепископа Солунского.В одну из поездок архипастыря в Константинополь византийскую галеру захватили турки, и в течение года он находился в плену, ожидая выкупа. Святой Григорий, вернувшись в Солунь, несколько лет управлял паствой. Скончался святитель мирно в 1359 году."Державная"По церковному календарю 15 марта чествуют Икону Божьей Матери, именуемую "Державной".Икона Божьей Матери "Державная" была чудесным образом обретена в 1917 году в день вынужденного отречения государя императора Николая II от престола в подмосковном селе Коломенском.На иконе Божья Матерь изображена в красной мантии, с короной на голове и с атрибутами царства Русского – скипетром и державой. Пресвятая Богородица с этого дня объявила русскому народу о Своем покрове над ним.Чудотворный образ возвратили в Казанскую церковь в Коломенском 27 июля 1989 года, где и находится "Державная" по сей день.При участии Святого Патриарха Тихона были составлены служба и акафист "Державной".ИмениныПо церковному календарю 15 марта именины отмечают Арсений, Агафон, Иосиф, Федот и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников.

