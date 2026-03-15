"Лело – Сильная Грузия" призывает к переговорам между властью и оппозицией

"Лело – Сильная Грузия" призывает к переговорам между властью и оппозицией

Sputnik Грузия

Особенно тревожен глубокий политический кризис внутри страны, еще больше ослабляющий государственные институты и снижающий способность страны эффективно... 15.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-15T22:22+0400

2026-03-15T22:22+0400

2026-03-15T22:22+0400

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузия нуждается в начале широкого политического диалога, направленного на деэскалацию внутриполитического кризиса в стране – между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, говорится в заявлении партии "Лело – Сильная Грузия", принятом после заседания руководящего совета партии.Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал главным условием для диалога с оппозицией признание ею легитимности правительства. Согласно заявлению, необходимо начать ответственные политические переговоры между "Грузинской мечтой" и теми оппозиционными партиями, которые завоевали поддержку большинства грузинского населения на парламентских выборах 2024 года. "Сегодня вокруг Грузии сложилась крайне сложная геополитическая ситуация. Продолжающиеся боевые действия в регионе и вооруженные конфликты в непосредственной близости от Грузии значительно увеличивают риски для безопасности нашей страны и ставят перед Грузией новые, серьезные вызовы", – говорится в заявлении. На этом фоне, как отмечают в "Лело", особенно тревожен глубокий политический кризис внутри страны, еще больше ослабляющий государственные институты и снижающий способность страны эффективно реагировать на внешние угрозы. Как считают в оппозиционной партии, заключение "Московского механизма" ОБСЕ подтвердило глубокий политико-правовой кризис в Грузии – "это заключение является вердиктом международного сообщества в отношении "Грузинской мечты". Что предлагает "Лело": "Сильная Грузия – Лело" готова действовать ответственно вместе со всеми политическими силами, для которых безопасность и демократия Грузии являются первостепенным национальным приоритетом", – подчеркнуто в заявлении. В докладе ОБСЕ по Грузии говорится о "резком демократическом откате" в стране и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов". Что же написано в отчете Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии. "Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений и свободы собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете. По мнению докладчиков, эти свободы были неоправданно ограничены путем ограничительного применения административных мер, таких как высокие штрафы и административное задержание, а также путем возбуждения уголовных дел против критиков правительства. По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападения на критикующих власти и яростной, стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством. Рекомендации для властей Грузии от ОБСЕ ОБСЕ на фоне доклада рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ. Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде и отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также отозвать обвинения в адрес оппозиционных политиков в саботаже и помощи иностранным силам. Также правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и о грантах, а также нормы для телекомпаний, либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, обсе, бдипч/обсе, лело для грузии