"Лело – Сильная Грузия" призывает к переговорам между властью и оппозицией
© Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция сторонников оппозиции у парламента против итогов выборов. Активисты "Лело"
Подписаться
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузия нуждается в начале широкого политического диалога, направленного на деэскалацию внутриполитического кризиса в стране – между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, говорится в заявлении партии "Лело – Сильная Грузия", принятом после заседания руководящего совета партии.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал главным условием для диалога с оппозицией признание ею легитимности правительства.
"Сегодня Грузии необходимо начать широкий политический диалог, направленный на деэскалацию внутриполитического кризиса в стране, с активным участием представителей крайне поляризованного общества", – говорится в заявлении.
Согласно заявлению, необходимо начать ответственные политические переговоры между "Грузинской мечтой" и теми оппозиционными партиями, которые завоевали поддержку большинства грузинского населения на парламентских выборах 2024 года.
"Сегодня вокруг Грузии сложилась крайне сложная геополитическая ситуация. Продолжающиеся боевые действия в регионе и вооруженные конфликты в непосредственной близости от Грузии значительно увеличивают риски для безопасности нашей страны и ставят перед Грузией новые, серьезные вызовы", – говорится в заявлении.
На этом фоне, как отмечают в "Лело", особенно тревожен глубокий политический кризис внутри страны, еще больше ослабляющий государственные институты и снижающий способность страны эффективно реагировать на внешние угрозы.
Как считают в оппозиционной партии, заключение "Московского механизма" ОБСЕ подтвердило глубокий политико-правовой кризис в Грузии – "это заключение является вердиктом международного сообщества в отношении "Грузинской мечты".
Что предлагает "Лело":
Мирное, демократическое и ориентированное на государство решение нынешнего политического кризиса – это соглашение о проведении новых, свободных и справедливых парламентских выборов. Новые выборы – единственный путь к снижению политической поляризации в стране и созданию стабильной обстановки, необходимой для европейского и евроатлантического будущего Грузии.
Параллельно с этим, для снижения политической напряженности в стране, необходимо освободить политических заключенных.
"Сильная Грузия – Лело" готова действовать ответственно вместе со всеми политическими силами, для которых безопасность и демократия Грузии являются первостепенным национальным приоритетом", – подчеркнуто в заявлении.
В докладе ОБСЕ по Грузии говорится о "резком демократическом откате" в стране и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов".
Что же написано в отчете
Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии.
"Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений и свободы собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете.
По мнению докладчиков, эти свободы были неоправданно ограничены путем ограничительного применения административных мер, таких как высокие штрафы и административное задержание, а также путем возбуждения уголовных дел против критиков правительства.
"Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе.
По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападения на критикующих власти и яростной, стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством.
Рекомендации для властей Грузии от ОБСЕ
ОБСЕ на фоне доклада рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ.
Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде и отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также отозвать обвинения в адрес оппозиционных политиков в саботаже и помощи иностранным силам.
Также правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и о грантах, а также нормы для телекомпаний, либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.