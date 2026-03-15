https://sputnik-georgia.ru/20260315/nozhi-v-gruzii-pod-zapretom--skolko-chelovek-oshtrafovali-297582277.html
Ножи в Грузии под запретом – сколько человек оштрафовали?
Ножи в Грузии под запретом – сколько человек оштрафовали?
Sputnik Грузия
Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет 15.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-15T10:06+0400
2026-03-15T10:06+0400
2026-03-15T10:06+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
аджария
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Полиция Грузии оштрафовала 3,8 тысячи человек за ношение холодного оружия в период с 1 января 2025 года по 17 февраля 2026 года, говорится в материалах на сайте МВД. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют, в том числе, за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу его нарушения".
тбилиси
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, аджария
грузия, новости, общество, тбилиси, аджария
Ножи в Грузии под запретом – сколько человек оштрафовали?
Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Полиция Грузии оштрафовала 3,8 тысячи человек за ношение холодного оружия в период с 1 января 2025 года по 17 февраля 2026 года, говорится в материалах на сайте МВД.
Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют, в том числе, за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу его нарушения".
Размер штрафа составляет 500 лари. Повторное совершение этого административного правонарушения карается уже уголовной ответственностью.
Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа в указанный период было выписано в Тбилиси (2,1 тысячи). Далее следуют регионы Аджария (354) и Квемо-Картли (305).
Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет. При этом в указанный период за наличие ножа были оштрафованы 96 несовершеннолетних.
В Грузии купить холодное оружие могут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие автоматически попадет в базу МВД Грузии. При этом приобрести можно только то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства.