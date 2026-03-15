Ножи в Грузии под запретом – сколько человек оштрафовали?

Ножи в Грузии под запретом – сколько человек оштрафовали?

Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет 15.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-15T10:06+0400

2026-03-15T10:06+0400

2026-03-15T10:06+0400

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Полиция Грузии оштрафовала 3,8 тысячи человек за ношение холодного оружия в период с 1 января 2025 года по 17 февраля 2026 года, говорится в материалах на сайте МВД. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют, в том числе, за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу его нарушения". Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа в указанный период было выписано в Тбилиси (2,1 тысячи). Далее следуют регионы Аджария (354) и Квемо-Картли (305). Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет. При этом в указанный период за наличие ножа были оштрафованы 96 несовершеннолетних. В Грузии купить холодное оружие могут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие автоматически попадет в базу МВД Грузии. При этом приобрести можно только то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства.

тбилиси

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, аджария