Обращения в агентство по защите прав потребителей в Грузии резко выросли

Обращения в агентство по защите прав потребителей в Грузии резко выросли

Sputnik Грузия

Около 90% дел, рассматриваемых агентством, разрешаются в пользу потребителей, заявил глава агентства

2026-03-15T23:31+0400

2026-03-15T23:31+0400

2026-03-15T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Число обращений в Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии в 2025 году увеличилось на 65% по сравнению с 2024 годом, а за первые два месяца 2026 года рост составил 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил председатель агентства Ираклий Леквинадзе на IV Международной неделе защиты прав потребителей. Рост числа обращений, по его словам, свидетельствует о повышении осведомленности граждан о своих правах. Леквинадзе также отметил, что около 90% дел, рассматриваемых агентством, разрешаются в пользу потребителей. В 2025 году общая сумма компенсаций, выплаченных потребителям, превысила миллион лари. Глава ведомства подчеркнул, что в 2026-2027 годах Грузия возглавит International Consumer Protection and Enforcement Network, что, по его словам, является признанием институционального развития страны и прогресса в сфере защиты прав потребителей. В рамках IV Международной недели защиты прав потребителей участники мероприятия обсудили стандарты и механизмы обеспечения соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей. Заключительное мероприятие IV Международная неделя защиты прав потребителей пройдет в Цхалтубо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

грузия, экономика, новости, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии