https://sputnik-georgia.ru/20260315/obrascheniya-v-agentstvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-v-gruzii-rezko-vyrosli-297597922.html
Обращения в агентство по защите прав потребителей в Грузии резко выросли
Sputnik Грузия
Около 90% дел, рассматриваемых агентством, разрешаются в пользу потребителей, заявил глава агентства 15.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-15T23:31+0400
грузия
экономика
новости
ираклий леквинадзе
агентство конкуренции грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269461832_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_f49304a509883625ef1444a77b92d14c.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Число обращений в Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии в 2025 году увеличилось на 65% по сравнению с 2024 годом, а за первые два месяца 2026 года рост составил 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил председатель агентства Ираклий Леквинадзе на IV Международной неделе защиты прав потребителей. Рост числа обращений, по его словам, свидетельствует о повышении осведомленности граждан о своих правах. Леквинадзе также отметил, что около 90% дел, рассматриваемых агентством, разрешаются в пользу потребителей. В 2025 году общая сумма компенсаций, выплаченных потребителям, превысила миллион лари. Глава ведомства подчеркнул, что в 2026-2027 годах Грузия возглавит International Consumer Protection and Enforcement Network, что, по его словам, является признанием институционального развития страны и прогресса в сфере защиты прав потребителей. В рамках IV Международной недели защиты прав потребителей участники мероприятия обсудили стандарты и механизмы обеспечения соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей. Заключительное мероприятие IV Международная неделя защиты прав потребителей пройдет в Цхалтубо.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269461832_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3df0056f506bf606b26bd590542c1893.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии
