Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для транспорта
На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме
2026-03-15T15:39+0400
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено из-за высокого уровня опасности схода лавин на участке Гудаури (Поста) – Коби, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов было введено в субботу, 14 марта.
На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме.
Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.