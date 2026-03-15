Зеленский – последний человек, помощь которого нужна США, заявил Трамп
Ранее Зеленский предложил странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов, чтобы отражать атаки Ирана, но взамен попросил предоставить Украине ракеты...
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. США не нуждается в предложенной Владимиром Зеленским помощи в рамках операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.
Зеленский заявил ранее, что якобы получил запрос от Соединенных Штатов на поддержку в противодействии беспилотникам на Ближнем Востоке.
"Нам не нужна помощь... Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся, – это Зеленский", – сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Американский лидер уклонился от комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами.
Зеленский также сообщил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских военных для этого в ближневосточном регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.