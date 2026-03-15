Зеленский – последний человек, помощь которого нужна США, заявил Трамп

Зеленский – последний человек, помощь которого нужна США, заявил Трамп

Ранее Зеленский предложил странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов, чтобы отражать атаки Ирана, но взамен попросил предоставить Украине ракеты... 15.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-15T16:45+0400

2026-03-15T16:45+0400

2026-03-15T16:45+0400

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. США не нуждается в предложенной Владимиром Зеленским помощи в рамках операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Зеленский заявил ранее, что якобы получил запрос от Соединенных Штатов на поддержку в противодействии беспилотникам на Ближнем Востоке.Американский лидер уклонился от комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами. Зеленский также сообщил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских военных для этого в ближневосточном регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

сша

иран

ближний восток

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, владимир зеленский, nbc, украина, обострение ситуации вокруг украины