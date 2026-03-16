Бывший замминистра экономики Грузии приговорен к 10 годам тюрьмы

Микаутадзе были предъявлены обвинения в злоупотреблении и превышении служебных полномочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации...

2026-03-16T12:05+0400

ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Бывший заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе приговорен к 10 годам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями и отмывание денег, сообщили в Генпрокуратуре. Ему также запрещено занимать государственные должности в течение двух лет. Согласно решению судьи, Микаутадзе будет лишен своей испанской квартиры, дома в Мцхета, автомобилей Mercedes-Benz, Range Rover и Lexus, земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров, 15% доли в компании "Нахидури". Микаутадзе занимал должность замминистра экономики и устойчивого развития Грузии с 2021 года, а 30 декабря 2022 года стал первым заместителем министра. Эту должность он занимал до 11 февраля 2024 года. Микаутадзе был задержан на основании постановления суда 20 июня 2025 года.Проведенное расследование выявило, что Микаутадзе незаконно использовал свое служебное влияние, круг знакомств и опыт в сфере энергетики для предоставления различным лицам неправомерного преимущества в целях извлечения личной выгоды. В обмен на оказание незаконной помощи указанным лицам он получал от них доли в энергетических компаниях, гидроэлектростанциях и различных предприятиях. Формально эти доли были зарегистрированы на имя других доверенных Микаутадзе лиц, но контролировались самим обвиняемым.В результате этой незаконной деятельности Микаутадзе получил особо крупный доход. Кроме того, в период пребывания на высокой должности в министерстве экономики он систематически злоупотреблял служебными полномочиями с целью получения выгоды для себя или других лиц, что привело к существенному нарушению законных интересов государства, отмечают в ведомстве.В частности, подсудимый с помощью лиц, находящихся с ним в преступном сговоре, осуществил незаконную и необоснованную легализацию крупной суммы дохода в размере 2,6 млн лари.Микаутадзе были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, легализации незаконных доходов, превышении служебных полномочий.

