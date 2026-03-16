Евросоюз готовится к войне – Орбан

Политики ЕС идут прямо навстречу неприятностям, все больше и больше денег вкладывая в производство оружия, заявил Орбан 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T15:17+0400

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Европейские власти готовят союз к войне, и появление солдат из ЕС на Украине является только вопросом времени, заявил в воскресенье венгерский премьер Виктор Орбан.По словам Орбана, политики ЕС идут прямо навстречу неприятностям, все больше и больше денег вкладывая в производство оружия.Он также выразил уверенность, что скоро первые солдаты из ЕС ступят на украинскую землю – это произойдет наверняка.Венгерский премьер отметил, что он сохранит Венгрию как остров безопасности и спокойствия на континенте.Первый раунд мирных переговоров по Украине с участием российской, американской и украинской делегаций состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Там же переговорная группа встречалась и второй раз 4-5 февраля.5 февраля стало известно, что Москва и Киев обменялись пленными. В Россию были возвращены 157 российских военнослужащих, а взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.Третий раунд переговорного процесса прошел 17-18 февраля в Женеве. Все встречи проходили в закрытом для прессы формате. После переговоров в Женеве стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время. Конкретных дат и места возможной встречи переговорной группы по урегулированию украинского конфликта не называлось.

