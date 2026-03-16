Глава МИД Венгрии: премьера Грузии с нетерпением ждут в Будапеште

16.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и министра иностранных дел Маку Бочоришвили в эти выходные с нетерпением ждут в Будапеште, чтобы еще раз доказать уважение к патриотической политике грузинских властей, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Европейский парламент в середине марта принял резолюцию по Грузии – "О деле Элене Хоштария и политических заключенных "Грузинской мечты". В документе власти Грузии обвиняются в преследовании оппонентов. Европарламент требует освободить политиков, задержанных по уголовным делам, которых считает политическими заключенными. Венгрия, в свою очередь, не разделяет критические резолюции ЕС по Грузии. Что касается санкционной политики ЕС, то, по словам главы МИД, в целом это большой провал, о котором следует забыть. "Мы видим, что если патриоты побеждают на выборах, то ЕС говорит, что демократия мертва, а если побеждают либералы, то демократия находится в своей лучшей форме", – подчеркнул Сийярто. В последней резолюции депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность по поводу продолжающегося содержания под стражей и ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, а также начала расследований в отношении Георгия Канделаки и Тинатин Хидашели. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри страны, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

