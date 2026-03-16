https://sputnik-georgia.ru/20260316/irakliy-kobakhidze-provel-vstrechu-s-vitse-premerom-belarusi--chto-obsudili-storony-297603046.html

Ираклий Кобахидзе провел встречу с вице-премьером Беларуси – что обсудили стороны

Sputnik Грузия

В ходе переговоров была подчеркнута важность проведения очередного заседания Межправительственной экономической комиссии двух стран 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T16:56+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

беларусь

минск

михаил мятликов

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/10/297602714_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_773b7776fafbeb18f4e8fd34e440c9e3.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Актуальные вопросы двустороннего партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере, обсудили на встрече в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко.В ходе встречи стороны обсудили отношения между Беларусью и Грузией, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.Вице-премьер Беларуси подчеркнул роль Грузии как безопасной страны в формировании стабильной, предсказуемой и благоприятной для инвесторов среды.Собеседники также отметили важность проведения седьмого заседания Межправительственной экономической комиссии Грузии и Беларуси в контексте обсуждения актуальных вопросов экономического взаимодействия.Участники встречи обратили внимание на позитивную динамику в туристическом секторе и рост числа белорусских туристов, посещающих Грузию.Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в 1994 году. Активное развитие двусторонних связей началось после 2015 года, когда президент Александр Лукашенко впервые посетил Тбилиси с официальным визитом.Между странами действует безвизовый режим, а Тбилиси и Минск связывают прямые авиарейсы. Посольство Грузии функционирует в Минске с 2008 года. В декабре 2016 года открылось посольство Беларуси в Тбилиси, первым послом которого стал Михаил Мятликов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

