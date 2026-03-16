https://sputnik-georgia.ru/20260316/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-297608278.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

В Тбилиси будет преимущественно сухая погода, температура воздуха днем составит +14...+16 градусов

2026-03-16T23:27+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0e/251166236_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb8978362103db4fbaa0e8698fff3d6.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Дождь и ветер ожидаются 17 марта на большей части территории Грузии, но уже 18-19 марта потеплеет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси будет преимущественно сухая погода, температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 17 марта местами пройдут дожди, а 18-19 марта будет сухая погода. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 17 марта местами пройдут дожди, а 18-19 марта будет сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +20...+22 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 17 марта местами пройдут дожди, а 18-19 марта осадков не ожидается. 19 марта местами подует сильный восточный ветер. Температура воздуха днем поднимется до +16...+18 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 17 марта местами выпадет снег, а 18-19 марта осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +12...+14 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 17 марта местами ожидаются дожди, а 18-19 марта будет преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) 17 марта местами ожидаются дожди, а 18-19 марта будет преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тянети, Пасанаури) 17 марта местами ожидаются дожди, а 18-19 марта будет преимущественно сухая погода. Дневная температура воздуха составит +12...+14 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 17 марта выпадет снег, а 18-19 марта ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

