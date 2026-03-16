https://sputnik-georgia.ru/20260316/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-marta-2026-297570963.html

Какой сегодня церковный праздник: 16 марта 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 16 марта отмечают день памяти cвятых Евтропия, Клеоника, Василиска, Пиамы и других 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T01:01+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24742/41/247424142_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d206210d3ab07a570f322fe8553343eb.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.По церковному календарю 16 марта чествуют Волоколамскую икону Божьей Матери.Святые мученикиПо церковному календарю 16 марта поминают мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, пострадавших за веру в городе Амасия Понтийская в первые годы IV века.Родные братья Клеоник и Евтропий и Василиск, племянник cвятого Феодора Тирона, были лучшими друзьями. После казни мученика Феодора друзья попали в тюрьму, где, проповедуя, многих заключенных привели к вере.На суде Евтропия, Клеоника и Василиска, бесстрашно назвавших себя христианами, жестоко избили. Евтропий во время пыток громко молился Господу о даровании им твердости в исповедании веры перед лицом смерти.Его молитвы были услышаны. Многие из стоявших поблизости тогда видели Спасителя и с Ним – Феодора Тирона, недавно погибшего, который укреплял мучеников. По требованию людей пытки прекратили, а мучеников бросили в темницу.Друзей на следующий день пытались заставить принести жертву в храме Артемиды, но внезапное землетрясение, случившееся по молитве мучеников, разрушило капище до основания.Ни пытки, ни уговоры не подействовали на святых. Они постоянно молились, а Господь укреплял их силы. Когда язычники поняли, что победить веру христиан они не смогут, Евтропия и Клеоника распяли, а Василиску отрубили голову.Преподобная ПиамаПо церковному календарю 16 марта поминают преподобную Пиаму деву.Подвизалась будущая святая недалеко от Александрии. В родном доме Пиама жила как в затворе – ни с кем не общалась, пищу принимала через день, а после молитвы пряла лен. За благочестивую жизнь Господь наделил преподобную даром прозрения.Однажды святая Пиама, узнав, что жители соседнего большого села, ослепленные алчностью, готовы истребить ее односельчан, чтобы распределить воду во время разлива Нила только на своих полях, сообщила об их намерении старейшинам.Старейшины, испугавшись, умоляли Пиаму пойти к соседям и удержать их от преступления. Преподобная, давно отказавшаяся от общения с людьми, на встречу не пошла, но всю ночь провела в молитве.Вооруженные жители соседнего села, направлявшиеся к селению, на следующее утро остановились внезапно и двинуться дальше не могли. Господь открыл им, что их удерживает молитва святой.Опомнившись, люди раскаялись в своем злоумышлении и отправили к соседям послов с просьбой о мире. Преподобная мирно скончалась в 337 году.Волоколамская икона Божьей МатериПо церковному календарю 16 марта чествуют Волоколамскую икону Божьей Матери.Волоколамская икона Божьей Матери – это копия Владимирского образа московского Успенского собора. Икону в Успенский монастырь привезли из Звенигорода в 1572-м.Отличительной особенностью Волоколамской иконы является изображение митрополитов Московских на полях – святителей Киприана и Геронтия.Первое прибытие Владимирской иконы Божьей Матери в Москву из Владимира в 1395 году связано с именем митрополита Киприана. Владимирская святыня стала окончательно московской при митрополите Геронтии в 1480 году.Волоколамской иконе в 1588-м посвятили надвратную церковь южных ворот Иосифо-Волоцкого монастыря в честь Сретения Владимирского образа Пресвятой Богородицы. В обиходнике монастыря икона отмечена как чудотворная.Надвратную церковь в XVII веке переосвятили во имя святых апостолов Петра и Павла, а образ перенесли в новый Успенский собор.Из обители Волоколамскую икону вывезли в 1954 году, а после реставрации образ находится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.ИмениныПо церковному календарю 16 марта именины отмечают Марфа, Михаил и Севастьян.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

