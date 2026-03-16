Лавров предупредил о тревожной ситуации вокруг режима нераспространения ядерного оружия
По его словам, дискуссии по вопросам стратегической стабильности в этом году проходят на фоне острых военно-политических кризисов на Ближний Восток и в зоне... 16.03.2026, Sputnik Грузия
13:50 16.03.2026 (обновлено: 15:18 16.03.2026)
По его словам, дискуссии по вопросам стратегической стабильности в этом году проходят на фоне острых военно-политических кризисов на Ближний Восток и в зоне Персидского залива
ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о тревожной ситуации вокруг режима нераспространения ядерного оружия, сообщает
РИА Новости.
По его словам, дискуссии по вопросам стратегической стабильности в этом году проходят на фоне острых военно-политических кризисов на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива.
"Серьезную тревогу вызывает судьба режима нераспространения ядерного оружия", – сказал он в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
Лавров также отметил, что по-прежнему отсутствуют перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Основной причиной остается то, что США до сих пор не ратифицировали этот документ.
Министр обратил внимание и на заявления американского руководства.
В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп дал публичное поручение министру обороны по поводу возможного возобновления ядерных испытаний.
"До сих пор от американской стороны так и не последовало внятных разъяснений, что имелось в виду и не идет ли речь о готовящемся отказе Вашингтона от моратория на полномасштабные ядерные взрывы", – отметил Лавров.
По его словам, дополнительные риски создает и распространенное мнение среди ряда государств о том, что обладание ядерным оружием может стать гарантией защиты от угроз безопасности. Такая позиция способна усиливать риски дальнейшего распространения ядерных вооружений.