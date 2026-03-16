Лавров предупредил о тревожной ситуации вокруг режима нераспространения ядерного оружия

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о тревожной ситуации вокруг режима нераспространения ядерного оружия, сообщает РИА Новости.По его словам, дискуссии по вопросам стратегической стабильности в этом году проходят на фоне острых военно-политических кризисов на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива.Лавров также отметил, что по-прежнему отсутствуют перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Основной причиной остается то, что США до сих пор не ратифицировали этот документ.Министр обратил внимание и на заявления американского руководства. В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп дал публичное поручение министру обороны по поводу возможного возобновления ядерных испытаний."До сих пор от американской стороны так и не последовало внятных разъяснений, что имелось в виду и не идет ли речь о готовящемся отказе Вашингтона от моратория на полномасштабные ядерные взрывы", – отметил Лавров.По его словам, дополнительные риски создает и распространенное мнение среди ряда государств о том, что обладание ядерным оружием может стать гарантией защиты от угроз безопасности. Такая позиция способна усиливать риски дальнейшего распространения ядерных вооружений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

