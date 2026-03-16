Премьер Грузии: государство поддержит модернизацию агросектора
Главная задача правительства, по словам премьера, – в ответ на растущий спрос наладить местное производство 16.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Цель государства – помочь сектору сельского хозяйства модернизироваться и создать ориентированные на бизнес фермерские хозяйства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на презентации Индекса развития сельского хозяйства.
Как отметил глава правительства, точный анализ имеет решающее значение для планирования правильной экономической политики, поэтому роль Индекса развития сельского хозяйства очень важна. Он поблагодарил компанию Galt & Taggart за создание чрезвычайно своевременной и стратегически важной платформы для сектора.
"Наша цель – помочь селу модернизироваться, в том числе путем создания сильных, технологически развитых и ориентированных на бизнес фермерских хозяйств", – заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, создание Индекса развития сельского хозяйства заслуживает всяческой похвалы, поскольку он, на основе показателей производительности, цен и инвестиций, дает четкое представление о том, где достигается прогресс, а где еще предстоит работа.
"Сельское хозяйство является одним из главных столпов нашей экономики и движущей силой регионального развития", – подчеркнул Кобахидзе.
Этот инструмент, с показателями производительности, цен и инвестиций, дает нам четкое представление о том, где мы продвинулись и где нам нужно работать усерднее.
"Цифры и отраслевой анализ, с которыми мы сегодня подробно ознакомимся, поистине впечатляют. В 2025 году наш продовольственный рынок достиг 21,5 млрд лари. С 2019 года этот объем почти удвоился, и при текущей тенденции мы ожидаем, что к 2030 году рынок достигнет 30 млрд лари", – заявил Кобахидзе.
Главная задача правительства, по словам премьера, – в ответ на растущий спрос наладить местное производство.
"Совместная задача государства и частного сектора – расширение ассортимента экспортной продукции и закрепление на новых, дорогостоящих международных рынках", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, диверсификация рынков является главной гарантией стабильности и долгосрочной конкурентоспособности.
"Главными проблемами остаются фрагментация земель, недостаток технологий и низкая производительность. Государство является главным партнером бизнеса в преодолении этих проблем", – заявил Кобахидзе.
Развитие сельского хозяйства – одно из главных направлений политики Грузии. В стране реализуются разные программы по поддержке землевладельцев.
Минсельхоз активно работает над развитием отрасли и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.