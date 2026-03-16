Премьер Грузии: государство поддержит модернизацию агросектора

Премьер Грузии: государство поддержит модернизацию агросектора

16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T14:54+0400

2026-03-16T14:54+0400

2026-03-16T14:54+0400

грузия

экономика

новости

ираклий кобахидзе

сельское хозяйство грузии

ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Цель государства – помочь сектору сельского хозяйства модернизироваться и создать ориентированные на бизнес фермерские хозяйства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на презентации Индекса развития сельского хозяйства. Как отметил глава правительства, точный анализ имеет решающее значение для планирования правильной экономической политики, поэтому роль Индекса развития сельского хозяйства очень важна. Он поблагодарил компанию Galt & Taggart за создание чрезвычайно своевременной и стратегически важной платформы для сектора. По словам главы правительства, создание Индекса развития сельского хозяйства заслуживает всяческой похвалы, поскольку он, на основе показателей производительности, цен и инвестиций, дает четкое представление о том, где достигается прогресс, а где еще предстоит работа. "Сельское хозяйство является одним из главных столпов нашей экономики и движущей силой регионального развития", – подчеркнул Кобахидзе. Этот инструмент, с показателями производительности, цен и инвестиций, дает нам четкое представление о том, где мы продвинулись и где нам нужно работать усерднее. Главная задача правительства, по словам премьера, – в ответ на растущий спрос наладить местное производство. "Совместная задача государства и частного сектора – расширение ассортимента экспортной продукции и закрепление на новых, дорогостоящих международных рынках", – заявил Кобахидзе. Как отметил глава правительства, диверсификация рынков является главной гарантией стабильности и долгосрочной конкурентоспособности. Развитие сельского хозяйства – одно из главных направлений политики Грузии. В стране реализуются разные программы по поддержке землевладельцев. Минсельхоз активно работает над развитием отрасли и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, сельское хозяйство грузии