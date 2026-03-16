Приглашение из Белого дома: первая леди Грузии отправится на саммит Мелании Трамп

Тбилиси по-прежнему находится в стадии ожидания ответных шагов со стороны американской администрации по вопросу выстраивания стратегического партнерства 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T12:50+0400

ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Первая леди Грузии Тамар Багратиони примет участие в глобальном саммите "Строим будущее вместе" (Fostering the Future Together), организованном по инициативе первой леди США Мелании Трамп. Саммит пройдет 24-25 марта и будет посвящен правам детей, включая защиту несовершеннолетних в социальных сетях и влияние технологий на их развитие. Американские СМИ отмечают, что офис Мелании Трамп разослал приглашения первым леди стран, которые Вашингтон считает "сильными партнерами". По словам президента, несмотря на сложное наследие в отношениях с США после предыдущей администрации, Тбилиси спокойно и взвешенно оценивает ситуацию и готов к обсуждению двусторонних вопросов. "Мы готовы и говорим, что открыты и искренни. Исходя из наших интересов, мы должны искать точки пересечения наших интересов на основе взаимного уважения и доверия. Этот процесс уже начался", – отметил Кавелашвили. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

2026

