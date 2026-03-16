Румыния ввела ограничения на экспорт нефтепродуктов
Власти республики решили ввести ограничительные меры, чтобы сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке 16.03.2026
2026-03-16T22:24+0400
ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Власти Румынии приняли решение ограничить экспорт топлива, чтобы покрыть потребности на внутреннем рынке, сообщил в понедельник премьер-министр республики Илие Боложан.
Увеличение цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В связи с происходящим практически остановилось судоходство в Ормузском проливе – ключевом маршруте поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.
"Румыния приняла меры по ограничению экспортной составляющей, чтобы то, что находится в Румынии, оставалось в приоритете для внутреннего рынка", – сказал премьер в эфире телеканала Digi 24.
По словам премьера, после обеспечения безопасности внутреннего рынка экспорт возобновится из образовавшихся излишков.
Боложан также заявил, что правительство сейчас ведет переговоры с крупнейшими топливными компаниями, контролирующими большую часть топливного рынка, чтобы оценить ситуацию для сдерживания роста цен.
В 2025 году из Румынии в Грузию было поставлено 305,6 тысячи тонн нефтепродуктов. Румыния находится на втором месте среди стран-экспортеров топлива в Грузию с долей рынка в 17%.
В Грузии работает более 80 АЗС компании Rompetrol, которые реализуют бензин и дизельное топливо.