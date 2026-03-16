https://sputnik-georgia.ru/20260316/rumyniya-vvela-ogranicheniya-na-eksport-nefteproduktov-297608004.html

Румыния ввела ограничения на экспорт нефтепродуктов

Румыния ввела ограничения на экспорт нефтепродуктов

Sputnik Грузия

Власти республики решили ввести ограничительные меры, чтобы сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T22:24+0400

2026-03-16T22:24+0400

2026-03-16T22:24+0400

экономика

новости

грузия

румыния

ближний восток

нефтепродукты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/77/234327759_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a891cfe88ea21dfe3af31b887e221c18.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Власти Румынии приняли решение ограничить экспорт топлива, чтобы покрыть потребности на внутреннем рынке, сообщил в понедельник премьер-министр республики Илие Боложан.Увеличение цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В связи с происходящим практически остановилось судоходство в Ормузском проливе – ключевом маршруте поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.По словам премьера, после обеспечения безопасности внутреннего рынка экспорт возобновится из образовавшихся излишков.Боложан также заявил, что правительство сейчас ведет переговоры с крупнейшими топливными компаниями, контролирующими большую часть топливного рынка, чтобы оценить ситуацию для сдерживания роста цен.Из Румынии в ГрузиюВ 2025 году из Румынии в Грузию было поставлено 305,6 тысячи тонн нефтепродуктов. Румыния находится на втором месте среди стран-экспортеров топлива в Грузию с долей рынка в 17%.В Грузии работает более 80 АЗС компании Rompetrol, которые реализуют бензин и дизельное топливо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

румыния

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, румыния, ближний восток, нефтепродукты