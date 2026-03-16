Трамп призвал Зеленского пойти на сделку – комментарий Кремля
В Кремле отметили, что заявления Трампа не подтверждают сообщений Financial Times о якобы утрате интереса к Украине 16.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-16T17:56+0400
15:23 16.03.2026 (обновлено: 17:56 16.03.2026)
ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Призывы президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому пойти на сделку подтверждают, что именно украинская сторона является основным тормозом в процессе урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, видели ли в Кремле сообщения газеты Financial Times (FT) о том, что мирный процесс по Украине якобы застопорился из-за того, что Трамп потерял к нему интерес.
"Никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял. Более того, он настоятельно рекомендует президенту Зеленскому пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе", – сказал Песков журналистам.
Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время. Однако ожидаемая в Турции в марте встреча была отложена.