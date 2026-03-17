Альтернативного лечения Патриарха Грузии не существует – выводы консилиума

Состояние Католикоса-Патриарха Грузии Илии II остается тяжелым, заявили в медицинском центре

2026-03-17T15:49+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Лечение Католикоса-Патриарха Грузии Илии II правильное, и альтернативы ему нет, заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе. Консилиум, который должен разъяснить ситуацию относительно нынешнего состояния здоровья Католикоса-Патриарха, созван в Кавказском медицинском центре в Тбилиси после ухудшения его состояния. По его словам, состояние оставляет желать лучшего, и делается все для его улучшения. "Главное, что было сказано на консилиуме, – нам нужно наблюдать за процессами в динамике. Сейчас очень многое зависит от организма с учетом возраста и состояния", – сказал Сарджвеладзе. По его словам, наблюдение в динамике означает, что главное в данный момент – не намечать планы на будущее, а принимать решение своевременно в ближайшее время. При этом глава Минздрава не исключил назначения нового консилиума через несколько часов. Между тем директор Кавказского медицинского центра Софио Аспанидзе отметила, что состояние Католикоса-Патриарха Грузии Илии II остается тяжелым. Илия II был госпитализирован с желудочным кровотечением в 03:00 часа ночи. Клинические показатели Патриарха нестабильны, он введен в исскуственную кому и подключен к аппарату ИВЛ. В данный момент Патриарх находится в реанимации. Местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии митрополит владыка Шио (Муджири) призвал духовенство и всех верующих молиться за здоровье Его Святейшества. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился в 1933 году четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м, и Московскую духовную академию – в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.

